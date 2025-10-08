Ninja Gaiden 4: Pre-Load für Xbox Series X|S und PC möglich

Vorbesteller und Game Pass Ultimate-Abonnenten können Ninja Gaiden 4 jetzt schon vorab herunterladen.
Für die Vorabinstallation auf Xbox Series X|S werden 37,1 GB des Ninja-Hack-and-Slash auf eure Festplatte in Anspruch genommen.
Ninja Gaiden 4 ist ab dem 21. Oktober 2025 erhältlich.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freu mich wirklich soooo…
Geht aktuell echt Schlag auf Schlag 😉
Werd ich später spielen, wobei mich ärgert dass schon wieder DLCs erscheinen
Grad am runterladen, bescheidene Größe 👍🏻