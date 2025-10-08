Ninja Gaiden 4: Pre-Load für Xbox Series X|S und PC möglich

Der Pre-Load für Ninja Gaiden 4 auf Xbox Series X|S und PC kann jetzt gestartet werden.

Vorbesteller und Game Pass Ultimate-Abonnenten können Ninja Gaiden 4 jetzt schon vorab herunterladen.

Für die Vorabinstallation auf Xbox Series X|S werden 37,1 GB des Ninja-Hack-and-Slash auf eure Festplatte in Anspruch genommen.

Ninja Gaiden 4 ist ab dem 21. Oktober 2025 erhältlich.