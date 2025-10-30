Ninja Gaiden 4: Ryu Hayabusa beeindruckt Kritiker weltweit

NINJA GAIDEN 4 führt die traditionsreiche Actionreihe in eine neue Ära.
Im offiziellen Accolades Trailer wird deutlich, wie positiv Kritiker auf das Comeback des ikonischen Ninja-Abenteuers reagieren.
In NINJA GAIDEN 4 erwartet euch ein intensives Spielerlebnis, das klassische Elemente der Reihe mit moderner Technik und neuen Gameplay-Ideen verbindet. Ihr übernehmt die Rolle eines Meisters des Schwertkampfs und erlebt eine Geschichte, in der das Vermächtnis vergangener Generationen auf futuristische Innovation trifft.
Der Fokus von NINJA GAIDEN 4 liegt auf schnellen, präzisen Kämpfen, dynamischer Bewegung und eindrucksvollen Animationen, die die Intensität jedes Gefechts spürbar machen. Mit einer Mischung aus traditionellen Nahkampftechniken und modernen Kampfstilen bietet das Spiel ein tiefgehendes Kampfsystem, das sowohl erfahrene Fans als auch Neueinsteiger fordert und begeistert.
Durch seine aufwendige Grafik, flüssige Steuerung und filmreife Inszenierung setzt NINJA GAIDEN 4 neue Maßstäbe für das Genre des Action-Adventures. Die Entwickler legen besonderen Wert auf den charakteristischen Stil, der die Reihe seit Jahrzehnten prägt, und verbinden diesen mit innovativen Mechaniken, um ein modernes und zugleich nostalgisches Spielerlebnis zu schaffen.
NINJA GAIDEN 4 vereint Geschwindigkeit, Präzision und Stil zu einem intensiven Abenteuer, das die Essenz der legendären Reihe neu definiert. Mit seiner Mischung aus klassischem Gameplay, spektakulären Kämpfen und modernem Design festigt NINJA GAIDEN 4 seinen Platz als unverzichtbarer Titel für alle Fans packender Ninja-Action.
Da es einen Story DLC geben soll, werde ich warten bis das Spiel vollständig ist
Hab das Spiel im Game Pass durchgespielt und kann den Dlc kaum erwarten, ist ein wirklich tolles Spiel geworden.
Sowas macht mich immer wahnsinnig, da ist man im Gameplay usw drin, kann aber net weiterspielen weil man auf den DLC wartet.
Mich nervt das immer tierisch.
Fand das Remake von Teil 2 auch echt gut und freue mich daher auch auf diesen Teil, nach der positiven Kritik noch mehr
Dann hast du auf jeden Fall einen richtigen Kracher noch vor dir 👌.
Hab’s gestern Früh beendet. Zu meiner Überraschung hat es mir doch sehr Spaß gemacht. Das rasante Gameplay ist wirklich top. Der Sound ist auch gut. Grafik und Story sind dafür ziemlich schwach. Ich würde eine niedrige 80er Wertung geben.
Das ist noch ein richtiges Videospiel, hammer Gameplay, Musik ist der absolute Hype, gerade gegen den Endboss war es sehr gut gemacht, Victor Borba hat’s echt drauf, die Story ist verbesserungswürdig, aber das ist normal bei einem Ninja Gaiden.
Ich würde dieses Spiel jedem ach so tollen „Story fokussierten“ Spiel vorziehen, hat mich echt nachdenklich gemacht gerade in Bezug auf heutiges Gaming.
Ninja may cry revengeance Gaiden 4 ist aber auch ein wirklich tolles Spiel, was Gameplay (!!!) priorisiert, solche hammer Spiele kennt man eigentlich nur aus der 360 Zeit und zum Glück ohne woke Elemente, nach dem Durchzocken bin ich der Ansicht, dass Xbox sich unbedingt um mehr solcher Spiele kümmern sollte.
Irgendwie zeigt dieses Spiel perfekt auf was den meisten Spielen heutzutage fehlt, hat mich teilweise sehr traurig gemacht darüber nachzudenken 🤔.
Ja, dachte ich mir auch als ich die üppigen Proportionen der Frauen im Spiel gesehen habe. Was früher normal war ist heute verpönt. Schön krass wie sich die Zeiten ändern. Aber schön zu sehen das wenigstens die Asiaten noch mit Vernunft leben.
Da haben die Xbox Game Studios wieder einen Kracher veröffentlicht🥳🥳🥳
Macht mir echt mehr Spaß als erwartet. Das Spiel ist ab Sekunde eins voll auf die Fresse mit der Action. Soundtrack und Gameplay sind einfach fantastisch und die Level- sowie Gegnerauswahl sehr abwechslungsreich. Bin aktuell in Kapitel. Dazu ist es sehr motivierend mit einer tollen Lernkurve.
Bin aktuell bei Kapitel 9. Heute geht’s weiter.
Das Schnetzeln ist echt geil gemacht.
Dass die Kritiken bei der dummen Story und schlechten Grafik aber so gut sind, hätte ich aber echt nicht gedacht.