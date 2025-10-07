Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC erscheint Anfang 2026

Der kommende DLC Ninja Gaiden 4: The Two Masters wird Anfang 2026 veröffentlicht und erweitert das Hauptspiel um neue Story-Elemente sowie umfangreiche Post-Game-Inhalte.
Wie die Entwickler Team Ninja und PlatinumGames bestätigen, dürfen sich Spieler auf frische Herausforderungen und zusätzliche Spielmechaniken freuen.
Sowohl Ryu Hayabusa als auch Yakumo erhalten im DLC neue Waffen mit „einzigartigen Eigenschaften“ und einer „Vielzahl an Mechaniken“, die das Kampfsystem von Ninja Gaiden 4 weiter vertiefen sollen. Produzent und Regisseur Yuji Nakao von PlatinumGames sowie Masazaku Hirayama von Team Ninja betonen, dass der Zusatzinhalt reich an neuen Features und Spieltiefe sein wird.
Mit Ninja Gaiden 4: The Two Masters wollen die Entwickler den Spielern noch mehr Möglichkeiten bieten, die präzise Action und das fordernde Gameplay der Serie zu erleben. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen. Der DLC ist in der Deluxe Edition enthalten.
Ich Alter Sack werde wohl niemals warm damit wenn Zusatzinhalte VOR dem Release des Hauptspiels angekündigt werden 😅
Bin auch noch mit keinem DLC jemals warm geworden.
finde diesen trend auch einfach nur schrecklich, die sollen einfach ein fertiges Spiel bringen was sich auch als ganzes anfühlt. DLCs sind in der Regel (nicht immer) nur Geldmacherei. Vorallem wenn man es vor release schon verkündet, hat das ein sehr negativen Beigeschmack
Ja, am besten schon direkt ganze Roadmap was alles kommt und direkt noch Season Pass..
Merkt man ja überhaupt nicht, dass Content künstlich zurückgehalten wird, um noch mehr Geld rauszupressen.. sollten wenigstens Anstand haben und sowas erst nach dem Release ankündigen, damit immerhin die Illusion entsteht, es ginge nicht nur ums Geld.
„Mit Ninja Gaiden 4: The Two Masters wollen die Entwickler den Spielern noch mehr Möglichkeiten bieten, die präzise Action und das fordernde Gameplay der Serie zu erleben.“
Heißt im Klartext, man will noch mehr Profit erwirtschaften, indem man Inhalte aus dem Hauptspiel bewusst unterschlägt und als Dlc verkäuft, nein danke, ich werde das Hauptspiel zocken und den Dlc erstmal auslassen, hasse diesen Trend nur noch.
Mir reicht das Hauptspiel im Game Pass und selbst das werde ich vermutlich eher abbrechen, weil ich keine Lust auf Frust habe. Mal sehen.😅
Achim Hero Modus geht das. Ninja Gaiden BLack war auch nicht so schwer.
Die ganze Ästhetik von Ninja Gaiden fand ich schon immer cool. Die Charas sowieso, die ich vorallem dank DoA kenne. (Könnten aber mal langsam aufhören Ryu wie Ken darzustellen..).
Mit dem Gameplay werd ich aber einfach irgendwie nicht warm.