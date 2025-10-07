Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC erscheint Anfang 2026

Team Ninja und PlatinumGames kündigen umfangreiche Erweiterung für Ninja Gaiden 4 mit neuen Waffen und Story-Inhalten an.

Der kommende DLC Ninja Gaiden 4: The Two Masters wird Anfang 2026 veröffentlicht und erweitert das Hauptspiel um neue Story-Elemente sowie umfangreiche Post-Game-Inhalte.

Wie die Entwickler Team Ninja und PlatinumGames bestätigen, dürfen sich Spieler auf frische Herausforderungen und zusätzliche Spielmechaniken freuen.

Sowohl Ryu Hayabusa als auch Yakumo erhalten im DLC neue Waffen mit „einzigartigen Eigenschaften“ und einer „Vielzahl an Mechaniken“, die das Kampfsystem von Ninja Gaiden 4 weiter vertiefen sollen. Produzent und Regisseur Yuji Nakao von PlatinumGames sowie Masazaku Hirayama von Team Ninja betonen, dass der Zusatzinhalt reich an neuen Features und Spieltiefe sein wird.

Mit Ninja Gaiden 4: The Two Masters wollen die Entwickler den Spielern noch mehr Möglichkeiten bieten, die präzise Action und das fordernde Gameplay der Serie zu erleben. Weitere Details sollen in den kommenden Monaten folgen. Der DLC ist in der Deluxe Edition enthalten.