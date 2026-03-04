Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC und neue Features jetzt verfügbar

Der Release des neuen „The Two Masters“-DLC für Ninja Gaiden 4 wird von einem großen Patch begleitet, der neue Inhalte, Komfortfunktionen und Fehlerbehebungen für alle Plattformen bringt.
Der DLC ist ab sofort verfügbar – entweder separat oder als Teil der Deluxe Edition bzw. des Deluxe Upgrades.
Inhalte des „The Two Masters“-DLC
Der DLC erweitert das Spiel um neue Story‑Elemente, die freigeschaltet werden, sobald die Hauptkampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe abgeschlossen wurde. Zu den neuen Inhalten gehören:
- Neue Story‑Missionen
- Neue Waffen: Solitaire (Yakumo) und Jakotsumon (Ryu)
- Neuer Modus: Straße des Abgrunds
- Neue Prüfungen, die nach Abschluss der DLC‑Story verfügbar werden
- Neue Gegnertypen
- Neues Zubehör
- Neue Trophäen und Erfolge
Kostenloses Update für alle Spieler
Parallel zum DLC erscheint ein kostenloses Update, das mehrere Verbesserungen und neue Funktionen einführt:
- Neue „Waffensets“-Funktion, mit der sich das Layout des Waffen‑ und Ninpo‑Rads individuell anpassen lässt
- Skip‑Option für die Todessequenz, sodass Spieler nicht mehr die komplette Animation abwarten müssen
- Überarbeitete Eingabeoptionen für Controller sowie Maus und Tastatur, die nun direkt beim Erststart verfügbar sind
Diese Ergänzungen sollen das Spielgefühl verbessern und die Bedienung intuitiver machen.
Darüber hinaus wurden Moves Invincibility Frames hinzugefügt und jede Menge Fehler korrigiert. Einzelheiten dazu findet ihr in den Patch Notes.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Verdammt…hab es nicht einmal geschafft das Hauptspiel zu spielen… dabei hab ich mich sehr gefreut
Wollte ik eigentlich schon angefangen haben 😅 wird so langsam aber Zeit
Sehr schön, werde aber noch warten.
Ne danke. Ich hab das Hauptspiel erst vor wenigen Monaten zu Ende gespielt. Auch wenn es definitiv besser war als Teil 3, kam es aber absolut nicht an 1 und 2 ran. Zu lang, Hayabusa streckte das Spiel unnötig noch mehr. Mehr Abwechslung hätte dem Spiel auch nicht geschadet. Für mich war es ne 7/10. Den DLC lasse ich aus.