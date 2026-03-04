Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC und neue Features jetzt verfügbar

4 Autor: , in News / Ninja Gaiden 4
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Mit dem Start des „The Two Masters“-DLC veröffentlicht Team Ninja ein umfangreiches Update für Ninja Gaiden 4 auf allen Plattformen.

Der Release des neuen „The Two Masters“-DLC für Ninja Gaiden 4 wird von einem großen Patch begleitet, der neue Inhalte, Komfortfunktionen und Fehlerbehebungen für alle Plattformen bringt.

Der DLC ist ab sofort verfügbar – entweder separat oder als Teil der Deluxe Edition bzw. des Deluxe Upgrades.

Inhalte des „The Two Masters“-DLC

Der DLC erweitert das Spiel um neue Story‑Elemente, die freigeschaltet werden, sobald die Hauptkampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe abgeschlossen wurde. Zu den neuen Inhalten gehören:

  • Neue Story‑Missionen
  • Neue Waffen: Solitaire (Yakumo) und Jakotsumon (Ryu)
  • Neuer Modus: Straße des Abgrunds
  • Neue Prüfungen, die nach Abschluss der DLC‑Story verfügbar werden
  • Neue Gegnertypen
  • Neues Zubehör
  • Neue Trophäen und Erfolge

Kostenloses Update für alle Spieler

Parallel zum DLC erscheint ein kostenloses Update, das mehrere Verbesserungen und neue Funktionen einführt:

  • Neue „Waffensets“-Funktion, mit der sich das Layout des Waffen‑ und Ninpo‑Rads individuell anpassen lässt
  • Skip‑Option für die Todessequenz, sodass Spieler nicht mehr die komplette Animation abwarten müssen
  • Überarbeitete Eingabeoptionen für Controller sowie Maus und Tastatur, die nun direkt beim Erststart verfügbar sind

Diese Ergänzungen sollen das Spielgefühl verbessern und die Bedienung intuitiver machen.

Darüber hinaus wurden Moves Invincibility Frames hinzugefügt und jede Menge Fehler korrigiert. Einzelheiten dazu findet ihr in den Patch Notes.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Ninja Gaiden 4

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Wartenaufwunder 153450 XP God-at-Arms Silber | 04.03.2026 - 19:02 Uhr

    Verdammt…hab es nicht einmal geschafft das Hauptspiel zu spielen… dabei hab ich mich sehr gefreut

    0
  2. Rotten 104585 XP Elite User | 04.03.2026 - 19:32 Uhr

    Wollte ik eigentlich schon angefangen haben 😅 wird so langsam aber Zeit

    0
  4. AtzePhil41 5480 XP Beginner Level 3 | 04.03.2026 - 20:00 Uhr

    Ne danke. Ich hab das Hauptspiel erst vor wenigen Monaten zu Ende gespielt. Auch wenn es definitiv besser war als Teil 3, kam es aber absolut nicht an 1 und 2 ran. Zu lang, Hayabusa streckte das Spiel unnötig noch mehr. Mehr Abwechslung hätte dem Spiel auch nicht geschadet. Für mich war es ne 7/10. Den DLC lasse ich aus.

    0

Hinterlasse eine Antwort