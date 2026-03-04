Ninja Gaiden 4: The Two Masters DLC und neue Features jetzt verfügbar

Mit dem Start des „The Two Masters“-DLC veröffentlicht Team Ninja ein umfangreiches Update für Ninja Gaiden 4 auf allen Plattformen.

Der Release des neuen „The Two Masters“-DLC für Ninja Gaiden 4 wird von einem großen Patch begleitet, der neue Inhalte, Komfortfunktionen und Fehlerbehebungen für alle Plattformen bringt.

Der DLC ist ab sofort verfügbar – entweder separat oder als Teil der Deluxe Edition bzw. des Deluxe Upgrades.

Inhalte des „The Two Masters“-DLC

Der DLC erweitert das Spiel um neue Story‑Elemente, die freigeschaltet werden, sobald die Hauptkampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe abgeschlossen wurde. Zu den neuen Inhalten gehören:

Neue Story‑Missionen

Neue Waffen: Solitaire (Yakumo) und Jakotsumon (Ryu)

Solitaire (Yakumo) und Jakotsumon (Ryu) Neuer Modus: Straße des Abgrunds

Straße des Abgrunds Neue Prüfungen , die nach Abschluss der DLC‑Story verfügbar werden

, die nach Abschluss der DLC‑Story verfügbar werden Neue Gegnertypen

Neues Zubehör

Neue Trophäen und Erfolge

Kostenloses Update für alle Spieler

Parallel zum DLC erscheint ein kostenloses Update, das mehrere Verbesserungen und neue Funktionen einführt:

Neue „Waffensets“-Funktion , mit der sich das Layout des Waffen‑ und Ninpo‑Rads individuell anpassen lässt

, mit der sich das Layout des Waffen‑ und Ninpo‑Rads individuell anpassen lässt Skip‑Option für die Todessequenz , sodass Spieler nicht mehr die komplette Animation abwarten müssen

, sodass Spieler nicht mehr die komplette Animation abwarten müssen Überarbeitete Eingabeoptionen für Controller sowie Maus und Tastatur, die nun direkt beim Erststart verfügbar sind

Diese Ergänzungen sollen das Spielgefühl verbessern und die Bedienung intuitiver machen.

Darüber hinaus wurden Moves Invincibility Frames hinzugefügt und jede Menge Fehler korrigiert. Einzelheiten dazu findet ihr in den Patch Notes.