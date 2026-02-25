Ninja Gaiden 4: The Two Masters-Erweiterung mit neuen Waffen & Feinden im März

Team Ninja erweitert Ninja Gaiden 4 um eine umfangreiche The Two Masters-Erweiterung, die am 4. März 2026 veröffentlicht wird und die Handlung nach dem Abschluss der Hauptkampagne fortführt.

Die neue Geschichte setzt erneut bei Yakumo und Ryu an, die sich einer weiteren Bedrohung durch Dämonen stellen müssen. Die zusätzlichen Kapitel führen beide Figuren in Auseinandersetzungen mit stärkeren Gegnern, neuen Bossen und Prüfungen, die den Anspruch der bisherigen Kampagne deutlich erhöhen.

Der DLC erweitert zudem das Kampfsystem. Yakumo erhält die Waffe Solitaire, eine Sense, die für großflächige Angriffe und die Kontrolle größerer Gegnergruppen ausgelegt ist. Ryu nutzt künftig die Jakotsumon Handschuhe, die für schnelle Nahkampfangriffe entwickelt wurden und neue Möglichkeiten bieten, Distanzen zu überwinden und Gegner direkt unter Druck zu setzen.

Neben der erzählerischen Erweiterung führt das Update den Modus Abyssal Road ein.

Dieser Ausdauermodus besteht aus einhundert aufeinanderfolgenden Kämpfen, die sich in Intensität und Gegnerzusammenstellung steigern. Die Begegnungen kombinieren Inhalte aus dem Hauptspiel und dem DLC und integrieren neue Mechaniken wie die Spezial Blut Essenz und Frenzied Gegner, die den Ablauf einzelner Kämpfe verändern.

Das Update umfasst außerdem zahlreiche Verbesserungen der Spielqualität, Anpassungen der Balance und Fehlerbehebungen.

Dazu gehören eine optimierte Reaktionsfähigkeit im Kampf, erweiterte Optionen zur Anpassung von Waffensets sowie Korrekturen in mehreren Kapiteln der Kampagne. Spieler, die sich noch im Verlauf der Geschichte befinden, können die neuen Waffen von Yakumo und Ryu bereits während der laufenden Kampagne nutzen. Der Zugang zu den neuen Prüfungen und dem Modus Abyssal Road wird nach Abschluss der The Two Masters-Kampagne auf jeder Schwierigkeitsstufe freigeschaltet.

The Two Masters ist als kostenloses Update für alle enthalten, die Ninja Gaiden 4: Deluxe Edition (89,99 $) oder das Deluxe Upgrade (20 $) gekauft haben. Es wird zudem ab dem 4. März 2026 als eigenständiges Angebot für 14,99 $ erhältlich sein.