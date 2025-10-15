Ninja Gaiden 4: Um diese Uhrzeit beginnt der Kampf

Das sind die globalen Releasezeiten für den Launch von Ninja Gaiden 4 auf Konsole und PC.

Sehr früh aufstehen oder am besten die Nacht gleich durchmachen: Ninja Gaiden 4 wird ab 02:00 Uhr nachts spielbar sein, wenn es am 21. Oktober erscheint.

Eine „Zeitmanipulation“ funktioniert übrigens nicht, wenn ihr vorhattet, mit eurer Konsole nach Neuseeland zu reisen, wie die Grafik mit den globalen Uhrzeiten für den Release des Spiels verrät.

Der Pre-Load von Ninja Gaiden 4 ist für Xbox Series X|S und PC schon seit rund einer Woche für Vorbesteller und Abonnenten des Game Pass möglich.