Ninja Gaiden 4: Um diese Uhrzeit beginnt der Kampf

11 Autor: , in News / Ninja Gaiden 4
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Das sind die globalen Releasezeiten für den Launch von Ninja Gaiden 4 auf Konsole und PC.

Sehr früh aufstehen oder am besten die Nacht gleich durchmachen: Ninja Gaiden 4 wird ab 02:00 Uhr nachts spielbar sein, wenn es am 21. Oktober erscheint.

Eine „Zeitmanipulation“ funktioniert übrigens nicht, wenn ihr vorhattet, mit eurer Konsole nach Neuseeland zu reisen, wie die Grafik mit den globalen Uhrzeiten für den Release des Spiels verrät.

Der Pre-Load von Ninja Gaiden 4 ist für Xbox Series X|S und PC schon seit rund einer Woche für Vorbesteller und Abonnenten des Game Pass möglich.

11 Kommentare Added

    • AtzePhil41 1200 XP Beginner Level 1 | 15.10.2025 - 14:41 Uhr
      Antwort auf Knappe 04

      Also ich habs auf der Gamescom gespielt. Das ist typische, fordernde Hack n Slay Kost. Also genau meins.
      Aber es wird sicherlich auch Easy Modes etc für weniger talentierte Spieler geben.

  2. Lucky Mike 4 76010 XP Tastenakrobat Level 3 | 15.10.2025 - 14:20 Uhr

    Hammers, ich denke ich mach ab Heute gleich bis zum 21.10. durch, is ja nicht so lang 🤣😅

  3. shadow moses 410150 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 15.10.2025 - 14:27 Uhr

    Das ist ja auch schon nächste Woche.🙈

    Jetzt noch ein paar Nebenaktivitäten in GoY fertig machen. Am Freitag direkt mit Keeper starten und anschließend Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2.😅

  4. Robilein 1164930 XP Xboxdynasty Legend Gold | 15.10.2025 - 14:28 Uhr

    Dank der tollen Pre-Load Funktion der Series X ist es installiert und ich bin bereit dafür. Freue mich riesig drauf 🤗🤗🤗

  6. AtzePhil41 1200 XP Beginner Level 1 | 15.10.2025 - 14:40 Uhr

    Super. Meins ist bei coolshop vorbestellt und kommt hoffentlich pünktlich um den Release an.

  8. RappScallion 10820 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.10.2025 - 15:24 Uhr

    Ich schau mal kurz rein, aber mehr wird daraus wohl nicht. Ist momentan alles viel zu viel.

