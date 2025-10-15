Ninja Gaiden 4: Um diese Uhrzeit beginnt der Kampf

Sehr früh aufstehen oder am besten die Nacht gleich durchmachen: Ninja Gaiden 4 wird ab 02:00 Uhr nachts spielbar sein, wenn es am 21. Oktober erscheint.
Eine „Zeitmanipulation“ funktioniert übrigens nicht, wenn ihr vorhattet, mit eurer Konsole nach Neuseeland zu reisen, wie die Grafik mit den globalen Uhrzeiten für den Release des Spiels verrät.
Der Pre-Load von Ninja Gaiden 4 ist für Xbox Series X|S und PC schon seit rund einer Woche für Vorbesteller und Abonnenten des Game Pass möglich.
Ich freue mich schon drauf, hoffentlich ist das Spiel nicht zu schwer😂
Das hoffe ich auch, dank GamePass kann ich’s aber zum Glück bedenkenlos ausprobieren 🙂
Also ich habs auf der Gamescom gespielt. Das ist typische, fordernde Hack n Slay Kost. Also genau meins.
Aber es wird sicherlich auch Easy Modes etc für weniger talentierte Spieler geben.
Hammers, ich denke ich mach ab Heute gleich bis zum 21.10. durch, is ja nicht so lang 🤣😅
Das ist ja auch schon nächste Woche.🙈
Jetzt noch ein paar Nebenaktivitäten in GoY fertig machen. Am Freitag direkt mit Keeper starten und anschließend Ninja Gaiden 4 und The Outer Worlds 2.😅
Dank der tollen Pre-Load Funktion der Series X ist es installiert und ich bin bereit dafür. Freue mich riesig drauf 🤗🤗🤗
Richtig geil, freue mich sehr, der Preload ist auch schon lange durch 👍.
Super. Meins ist bei coolshop vorbestellt und kommt hoffentlich pünktlich um den Release an.
Whoop whoop
Ich schau mal kurz rein, aber mehr wird daraus wohl nicht. Ist momentan alles viel zu viel.
Ja, die typische Lage eines Game Pass Ultimate Nutzers. Das wird nicht besser, glaub mir.