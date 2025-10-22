Ninja Gaiden 4: Xbox Series X und Playstation 5 Pro Grafikvergleich

Ein neuer Grafikvergleich zu Ninja Gaiden 4 für Xbox Series X, Playstation 5|Pro und PC stellt das Spiel auf den Plattformen gegenüber.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X bietet Ninja Gaiden 4 drei Grafikmodi: Qualitätsmodus, Performance-Modus und einen 120fps-Modus.

Auf der PlayStation 5 Pro wird die Auswahl um einen Pro-Modus ergänzt, der die hohe visuelle Qualität des Qualitätsmodus mit der Bildrate des Performance-Modus kombiniert.

Der Qualitätsmodus entspricht dabei den hohen PC-Einstellungen mit verbesserten Texturen, Schatten und Post-Processing, während der Performance-Modus auf mittlere und der 120fps-Modus auf niedrige PC-Einstellungen reduziert ist.

Die PS5 Pro zeigt sich besonders bei 120fps durch eine stabilere Bildrate, allerdings ohne eine höhere Auflösung zu bieten.

Insgesamt ist die Performance laut Analyse auf allen Konsolenplattformen solide und entspricht dem hohen technischen Standard von Platinum Games.