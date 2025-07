Ninja Gaiden: Ragebound: Bosskämpfe und mehr im 14 Minuten Gameplay-Video

Heute stellten Dotemu und Entwicklungsstudio The Game Kitchen erstmals 14 Minuten des brandneuen, dämonenvernichtenden Gameplays von NINJA GAIDEN: Ragebound, dem bevorstehenden 2D Action-Platformer, vor.

Das Video weiter unten gewährt einen tiefen Einblick in die Hauptfeatures, auf die sich Spieler*innen bei der Veröffentlichung des Spiels Ende dieses Monats freuen dürfen.

Seht euch den vollständigen Gameplay-Ausschnitt an, in dem die beiden neuen, spielbaren Ninjas Kenji und Kumori gezeigt werden, die ihre rivalisierenden Clan-Loyalitäten beiseite schieben, um ihre messerscharfen Fähigkeiten zu entfesseln:

Begleitet Kumori und Kenji, während sie ein im Bau befindliches Hochhaus erklimmen, in dem es von Dämonen wimmelt. Während die Ninjas den skelettartigen Turm erklimmen, werden sie unermüdlich von Rhyvashi, dem Boss des Levels, gejagt. Diese versucht, ihren Fortschritt mit brutalen Flächenangriffen zu vereiteln. Spieler*innen müssen Präzision und perfektes Timing beherrschen, um ihren Angriffen auszuweichen und gleichzeitig die Gegner auszuschalten.

Nach einer Verfolgung durch einen Bulldozer gipfelt das Level in einem unterirdischen Duell mit Rhyvashi, bei dem Kumori und Kenji zwischen ihrem Ansturm von Klauenhieben, herabfallenden Stacheln und elektrischen Kugeln geschickt Angriffe platzieren müssen, um in die nächste Etappe zu gelangen.

Neben den Kämpfen hebt das neue Videomaterial das umfangreiche Upgrade und die Shopsysteme des Spiels hervor. Im Shop können Spieler*innen Talismane erwerben – passive Fähigkeiten, die einen defensiven Spielstil unterstützen, oder sich für Secret Arts entscheiden – eine mächtige Waffe und aktive Fähigkeiten, die einer aggressiven Kampfstrategie dienen.

Das vollständige Video enthält einen Kommentar des Entwicklungsteams The Game Kitchen, der Einblicke in das Leveldesign des Spiels, die Upgrade-Mechanik, das Sammelsystem und die optionale Herausforderungen gibt, die Spieler*innen in der finalen Version erwarten.

Das Gameplay-Video enthält Kommentare folgender Mitglieder von The Game Kitchen, dem Entwicklungsteam hinter NINJA GAIDEN: Ragebound:

David Jaumandreu, Produzent und Director

Miguel Murat, Level Designer

Oriol Tartarin, Game Designer

NINJA GAIDEN: Ragebound erscheint am 31. Juli für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbo.