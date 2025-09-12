Ninja Gaiden: Ragebound: D1-Update bringt CRT-Filter für alle Plattformen

NINJA GAIDEN: Ragebound überrascht mit einem neuen Update. Es liefert zahlreiche Verbesserungen und neue Features. Dazu gibt es einen CRT-Filter auf allen Plattformen, globale Leistungssteigerungen auf Nintendo Switch, eine Option „Ziel-FPS (30/60)“, die jetzt auch auf Nintendo Switch verfügbar ist und neue Funktionen, Verbesserungen und eine Menge Fehlerbehebungen!
Den CRT-Filter findet ihr unter Options > Video > CRT Filter.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Huch..den Titel hab ich ja schon fast komplett vergessen 😀
Das braucht noch Zeit und irgendwann kaufe ich es mir, sieht wie ein gutes Plattformspiel aus.
Das Game ist echt richtig gut geworden, den CRT-Filter brauche ich aber nicht. In keinem Spiel. Mir gefällt die saubere, klare Pixeliptik am besten.
Denn Filter brauche ich ganz bestimmt nicht 😀
NINJA GAIDEN: Ragebounds steht bei mir auch noch auf der Einkaufsliste😎den CRT-Filter brauch ich aber auch nicht unbedingt🎮😉✌️.