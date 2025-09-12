Ninja Gaiden: Ragebound: D1-Update bringt CRT-Filter für alle Plattformen

Autor: , in News / Ninja Gaiden: Ragebound
Image: DotEmu

NINJA GAIDEN: Ragebounds „D1“-Hauptupdate ist jetzt live auf allen Konsolen! Der CRT-Filter ist jetzt in den Videooptionen auf allen Plattformen verfügbar.

NINJA GAIDEN: Ragebound überrascht mit einem neuen Update. Es liefert zahlreiche Verbesserungen und neue Features. Dazu gibt es einen CRT-Filter auf allen Plattformen, globale Leistungssteigerungen auf Nintendo Switch, eine Option „Ziel-FPS (30/60)“, die jetzt auch auf Nintendo Switch verfügbar ist und neue Funktionen, Verbesserungen und eine Menge Fehlerbehebungen!

Den CRT-Filter findet ihr unter Options > Video > CRT Filter.

  2. Katanameister 195900 XP Grub Killer Master | 12.09.2025 - 09:41 Uhr

    Das braucht noch Zeit und irgendwann kaufe ich es mir, sieht wie ein gutes Plattformspiel aus.

  3. Gunslinger 17130 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.09.2025 - 09:54 Uhr

    Das Game ist echt richtig gut geworden, den CRT-Filter brauche ich aber nicht. In keinem Spiel. Mir gefällt die saubere, klare Pixeliptik am besten.

  5. RS85 83520 XP Untouchable Star 2 | 12.09.2025 - 10:02 Uhr

    NINJA GAIDEN: Ragebounds steht bei mir auch noch auf der Einkaufsliste😎den CRT-Filter brauch ich aber auch nicht unbedingt🎮😉✌️.

