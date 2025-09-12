Ninja Gaiden: Ragebound: D1-Update bringt CRT-Filter für alle Plattformen

NINJA GAIDEN: Ragebounds „D1“-Hauptupdate ist jetzt live auf allen Konsolen! Der CRT-Filter ist jetzt in den Videooptionen auf allen Plattformen verfügbar.

NINJA GAIDEN: Ragebound überrascht mit einem neuen Update. Es liefert zahlreiche Verbesserungen und neue Features. Dazu gibt es einen CRT-Filter auf allen Plattformen, globale Leistungssteigerungen auf Nintendo Switch, eine Option „Ziel-FPS (30/60)“, die jetzt auch auf Nintendo Switch verfügbar ist und neue Funktionen, Verbesserungen und eine Menge Fehlerbehebungen!

Den CRT-Filter findet ihr unter Options > Video > CRT Filter.