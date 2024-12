Ninja Gaiden: Ragebound: NES-Klassiker bietet exquisite Pixel-Art

Der Publisher Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) und der Entwickler The Game Kitchen (Blasphemous-Serie) haben Ninja Gaiden: Ragebound angekündigt, einen 2D-Action-Plattformer im Side-Scrolling-Stil, der die NES-Ninja Gaiden-Trilogien von KOEI TECMO GAMES aufgreift und in ein brandneues Abenteuer führt.

Ein neuer Held, Kenji Mozu, tritt in Ninja Gaiden: Ragebound auf. Die Geschichte setzt in Hayabusa Village ein, nachdem Ryu Hayabusa in die USA reist, um den Tod seines Vaters zu rächen, wie in der NES-Version von Ninja Gaiden erzählt. Plötzlich wird der Schleier zwischen der menschlichen und der dämonischen Welt zerrissen, wodurch ein Tor zur Dunkelheit im Hayabusa Village geöffnet wird.

Kenji Mozu, ein junger Ninja des Hayabusa-Clans, stürzt sich in die Schlacht, entschlossen, sein Dorf und seine Menschen vor der drohenden dämonischen Bedrohung in dieser dunklen und gefährlichen Ära zu schützen.

Mit der meisterhaften, herausfordernden Kampftechnik, für die die Serie bekannt ist, bietet Ninja Gaiden: Ragebound sofort einen zugänglichen Einstieg für Neulinge – während es gleichzeitig eine steile, lohnende Schwierigkeit und eine komplexe technische Tiefe bietet, die selbst den erfahrensten Ninja herausfordert. Schlachte dich brutal durch eine Vielzahl von teuflischen Gegnern und Dämonen, während du tödlichen Feuerfallen, Stachelgruben, Schluchten und mehr ausweichst.

Die gefährliche Reise des jungen Ninjas Kenji Mozu entfaltet sich mit beeindruckenden Kämpfen gegen mächtige Boss-Gegner. Mit aufrüstbaren Fähigkeiten, versteckten Sammelobjekten, optionalen Missionszielen und mehr ist Ninja Gaiden: Ragebound eine fesselnde Modernisierung der aufregenden, schnellen Kämpfe und der präzisen, anspruchsvollen Platforming-Elemente, für die die Serie bekannt ist.

Ninja Gaiden: Ragebound bietet exquisite Pixel-Art, die an die klassischen Titel erinnert, dabei jedoch ein üppiges Terrain und eine bedrohliche Vielzahl von Gegnern mit atemberaubender, detailreicher Gestaltung zum Leben erweckt.

Die dynamische Action, gepaart mit einem perfekt abgestimmten Soundtrack, zu dem auch Beiträge von Gastkomponisten gehören, verspricht den Spielern ein unvergessliches Erlebnis.

Die überraschende Enthüllung von Ninja Gaiden: Ragebound begeisterte die Fans während der The Game Awards, wo der Ankündigungstrailer erstmals einen Blick auf das aufregende Gameplay von Ninja Gaiden: Ragebound bot.

Das Spiel erscheint im Sommer 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.