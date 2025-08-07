Ninja Gaiden: Ragebound: Schleier zwischen Menschenwelt und Dämonenreich zerrissen

Publisher Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, MARVEL Cosmic Invasion) und Entwicklungsstudio The Game Kitchen (Blasphemous-Reihe) haben bereits NINJA GAIDEN: Ragebound veröffentlicht.
Der brandneue 2D-Action-Platformer, der das Vermächtnis der NINJA GAIDEN-Reihe von KOEI TECMO GAMES fortführt, ist digital für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S erhältlich.
Im Launch-Trailer on NINJA GAIDEN: Ragebound erwartet euch messerscharfe Action: Erlebt im neuen Gameplay eine moderne Evolution pixelgenauer Kämpfe der Side-Scrolling-Reihe:
Habt ihr Ninja Gaiden: Ragebound schon gespielt? Wie gefällt euch das Spiel bisher?
Noch hab ichs nicht gespielt. Ich würde aber lügen, würde ich sagen ich wäre nicht versucht…