Ninja Gaiden: Ragebound: Schleier zwischen Menschenwelt und Dämonenreich zerrissen

NINJA GAIDEN: Ragebound setzt direkt nach den ersten Ereignissen des ursprünglichen NES NINJA GAIDEN an.

Publisher Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, MARVEL Cosmic Invasion) und Entwicklungsstudio The Game Kitchen (Blasphemous-Reihe) haben bereits NINJA GAIDEN: Ragebound veröffentlicht.

Der brandneue 2D-Action-Platformer, der das Vermächtnis der NINJA GAIDEN-Reihe von KOEI TECMO GAMES fortführt, ist digital für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S erhältlich.

Im Launch-Trailer on NINJA GAIDEN: Ragebound erwartet euch messerscharfe Action: Erlebt im neuen Gameplay eine moderne Evolution pixelgenauer Kämpfe der Side-Scrolling-Reihe:

Außerdem könnt ihr das Spiel im XboxDynasty-Monatsgewinnspiel August 2025 gewinnen!

Habt ihr Ninja Gaiden: Ragebound schon gespielt? Wie gefällt euch das Spiel bisher?

Hinterlasse eine Antwort