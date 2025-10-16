Ninja Gaiden: Ragebound: Update bringt Kenji den Look aus Ninja Gaiden 4

Zur Feier des bevorstehenden Releases von Ninja Gaiden 4 bringt ein neues Gratis-Update frischen Wind ins Spiel: Ab sofort steht der exklusive Yakumo-Skin für Kenji in Ninja Gaiden: Ragebound bereit – und wird automatisch freigeschaltet!

Fans können sich auf einen stylischen neuen Look freuen, der Kenji in die Fußstapfen des legendären Yakumo treten lässt.

Zeit, die Klinge zu schärfen und sich auf epische Dämonenjagden vorzubereiten.