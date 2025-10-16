Ninja Gaiden: Eine Legende verlässt die Bühne – Team NINJA trauert um seinen Gründungsvater

In tiefer Trauer verabschiedet sich Team NINJA von Tomonobu Itagaki, dem ersten Leiter und kreativen Kopf, der die Richtung des Studios maßgeblich geprägt hat.

Ihr erfahrt in dieser Mitteilung die aufrichtige Anteilnahme des gesamten Teams, das in bewegten Worten den Verlust einer prägenden Persönlichkeit der Videospielwelt betont. Itagaki stand am Anfang einer Ära, die für Innovation, Mut und unverwechselbare Spielmechaniken bekannt wurde. Seine Leidenschaft für kreative Freiheit und seine klare Designphilosophie schufen die Grundlage für viele der bekanntesten Titel des Studios.