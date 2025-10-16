Ninja Gaiden: Eine Legende verlässt die Bühne – Team NINJA trauert um seinen Gründungsvater

In tiefer Trauer verabschiedet sich Team NINJA von Tomonobu Itagaki, dem ersten Leiter und kreativen Kopf, der die Richtung des Studios maßgeblich geprägt hat.
Ihr erfahrt in dieser Mitteilung die aufrichtige Anteilnahme des gesamten Teams, das in bewegten Worten den Verlust einer prägenden Persönlichkeit der Videospielwelt betont. Itagaki stand am Anfang einer Ära, die für Innovation, Mut und unverwechselbare Spielmechaniken bekannt wurde. Seine Leidenschaft für kreative Freiheit und seine klare Designphilosophie schufen die Grundlage für viele der bekanntesten Titel des Studios.
„Wir sind zutiefst traurig über den Tod des ersten Leiters von Team NINJA, Tomonobu Itagaki. Wir werden die Philosophie und Kreativität, mit der Mr. Itagaki begann, weiterführen und weiterhin Spiele entwickeln, die vielen Spielern Spaß machen werden.
Unser tiefstes Beileid zu seinem Verlust. Von allen im Team NINJA.“
RIP, auch dank ihm gibt es die Reihe Ninja Gaiden und ich hoffe, dass Teil 4 auch so gut wird oder besser als die letzen Teile.
Trotz all seiner OBSKUREN Entscheidungen und Fehler konnte ich diesen Mann Zu Tiefst respektieren, allein wegen dem Krassesten Xbox Exklusiven Game seiner Zeit, Dead or Alive 3!
Sein zu früher Tot ist ein Schock sicherlich nicht nur für mich und es zeigt, wie K@cke Unvorhersehbar das Leben sein kann!
RIP Mann… Einer der Ganz Großen aber leider auch verirrten ist für Immer gegangen 😑
Ruhe in Frieden ,58Jahren ist echt kein alter 😥
Das waren seine Letzten Worte wo für ihn auf seinem Facebookchannel veröffentlicht wurde:
Letzte Worte,
Die Flamme meines Lebens ist dabei zu erlöschen. Die Tatsache, dass diese Nachricht gepostet wurde, bedeutet, dass meine Zeit nun endgültig gekommen ist. Ich bin nicht mehr in dieser Welt. (Ich habe jemandem, der mir sehr wichtig ist, diese letzte Nachricht anvertraut.)
Mein Leben war ein ununterbrochener Kampf, den ich immer wieder gewonnen habe. Ich habe auch vielen anderen Schwierigkeiten bereitet. Ich bin stolz darauf, bis zum Ende gekämpft und meinen Überzeugungen gefolgt zu sein. Ich habe keine Reue, aber ich bedaure zutiefst, dass ich meinen Fans keine neuen Werke mehr liefern konnte.
Es tut mir leid. So ist es eben.
Itagaki Tomonobu
R.I.P. Tomonobu, du hast mir früher viele schöne Spielstunden bereitet!