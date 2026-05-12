Ninja Theory: Hellblade 2-Erfolg stärkt Studio für neue Projekte

Ninja Theory hat seine finanzielle Position im Jahr 2025 weiter ausgebaut und verzeichnet laut aktuellen Zahlen steigende Nettovermögenswerte.
Die sogenannten Net Assets des Studios liegen demnach bei 41,7 Millionen Pfund und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 36,4 Millionen Pfund aus dem Jahr 2024.
Die positive Entwicklung folgt unter anderem auf die erfolgreiche Veröffentlichung von Senua’s Saga: Hellblade II für die PlayStation 5.
Nach dem Release konzentriert sich das Studio nun auf die Arbeit an zukünftigen Projekten. Konkrete Details zu kommenden Spielen oder neuen Marken wurden bislang allerdings noch nicht genannt.
Mit der aktuellen Entwicklung bleibt Ninja Theory weiterhin eines der finanziell stabileren Studios innerhalb der Xbox-Studiosparte von Microsoft.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Interessant, es wurde ja hier oftmals Gegenteiliges dargestellt.
Habe ich mir auch gedacht
… Und am Ende wird einfach GTA als Standard für VKs genommen falls jemand was anderes behauptet 😄
Naja im Report steht nur ein Satz über Hellblade 2. Daraus kann jeder Erfolg ableiten wie er mag.
Es mag für ein kleines Studio wie Ninja Theory ein Erfolg sein. Aber lediglich rund 5 Millionen Zugewinn an Net Asset sind jetzt nicht unbedingt der Bringer. Zumal da auch andere Spiele mit eingeflossen sein werden.
Naja, man kann es aber auch so sehen: das Studio arbeitet kostendeckend und effizient – ist also finanziell gesund und steigert seine Rücklagen. Das ist in heutigen Zeiten nicht selbstverständlich und strahlt Stabilität aus.
Nicht falsch verstehen. Das ist natürlich richtig und wichtig wenn ein Studio gesund wirtschaftet. Es ist halt die Aussage ohne belastbare Zahlen, die nachdenklich macht.
Erfolg ohne Verkaufszahlen zu nennen.
War mit Starfield auch.
Das ist so als würde sagen ich bin ein guter Mitarbeiter, bin aber arbeitslos 😂
Ja das hat immer einen faden Beigeschmack. Aber so wirken Erfolgszahlen halt positiver.
Wieviel Kopien haben die auf Playstation 5 verkauft…waren doch glaub gerade mal 20k. Der Playstation Release war sicher nicht der große Erfolg – genau wie Avowed von Obsidian.
So ein Gameplaymonster muss ja auch erfolgreich sein😉
Dafür das es schwächer war als der Vorgänger und doch recht Viele enttäuscht hat ein toller Erfolg, dank des PS5 Ports;-)
Ich hoffe sie finden endlich mal wieder den Weg zurück zu Spielen a la DMC Devil May Cry. Gameplay können Sie eigentlich richtig gut und Hellblade… Nun… Macht da jetzt nicht sooo viel damit 😄
Wäre echt schade, wenn sie nur Walking Simulatoren machen würden 😑.
Freue mich schon auf Hellblade 3.
Der zweite Teil hat mich schon teilweise aus den Socken gehauen.
Und bitte kündigt endlich die physischen Versionen via LRG an!
Ist ein relativ kleines Studio – da freut es mich besonders für jeden der Mitarbeiter wenn sie aufgrund erfolgreicher Arbeit in der Vergangenheit auch in Zukunft weiter an neuen Projekten arbeiten können.
Ein Hellblade 3 würde ich persönlich allerdings wohl nicht spielen, dafür war mir der zweite viel zu sehr auf einer toten Kulisse aufgebaut.