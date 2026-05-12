Ninja Theory: Hellblade 2-Erfolg stärkt Studio für neue Projekte

Ninja Theory hat seine finanzielle Position im Jahr 2025 weiter ausgebaut und verzeichnet laut aktuellen Zahlen steigende Nettovermögenswerte.

Die sogenannten Net Assets des Studios liegen demnach bei 41,7 Millionen Pfund und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 36,4 Millionen Pfund aus dem Jahr 2024.

Die positive Entwicklung folgt unter anderem auf die erfolgreiche Veröffentlichung von Senua’s Saga: Hellblade II für die PlayStation 5.

Nach dem Release konzentriert sich das Studio nun auf die Arbeit an zukünftigen Projekten. Konkrete Details zu kommenden Spielen oder neuen Marken wurden bislang allerdings noch nicht genannt.

Mit der aktuellen Entwicklung bleibt Ninja Theory weiterhin eines der finanziell stabileren Studios innerhalb der Xbox-Studiosparte von Microsoft.