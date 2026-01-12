Ninja Theory: Hellblade 3 wird wohl das nächste Spiel

Hellblade 3 wird wohl das nächste Spiel, während Project Mara weiter als Test-Konzept funktioniert.

Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass Ninja Theory seine Pläne neu sortiert hat. Während viele mit einem frischen Blick auf Project Mara gerechnet hatten, heißt es nun, dass das experimentelle Horrorprojekt derzeit nicht aktiv entwickelt wird.

Laut aktuellen Aussagen war der Titel, der 2020 angekündigt wurde, lediglich ein Konzept und kein Spiel, an dem das Studio momentan arbeitet.

Die Hinweise stammen aus einem Podcast, in dem berichtet wurde, dass Project Mara zwar irgendwann wieder aufgegriffen werden könnte, aber aktuell keine Rolle im Entwicklungsalltag spielt.

Die Idee hinter dem Projekt zielte ursprünglich auf eine realitätsnahe Darstellung psychischen Horrors ab und sollte in einem einzigen Apartment stattfinden. Seit dem letzten Entwickler‑Update Anfang 2021 gab es jedoch keine neuen Informationen.

Stattdessen richtet sich der Blick auf Hellblade 3, wie wir bereits berichtet haben. Das Studio soll sich nach dem Release von Senua’s Saga: Hellblade 2 im Mai 2024 auf einen weiteren Teil der Reihe konzentrieren.

Laut den Gerüchten soll es stärker auf interaktive und kampforientierte Elemente setzen, während die filmische Präsentation der Hellblade‑Reihe erhalten bleibt. Damit könnte Hellblade 3 das nächste große Projekt des Teams werden.

Parallel dazu hält sich die Spekulation über ein geheimes viertes Spiel, das möglicherweise während des Xbox Developer_Direct vorgestellt wird.

Die Show findet am 22. Januar statt und präsentiert unter anderem Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation. Ob Ninja Theory dort tatsächlich einen neuen Titel enthüllt, bleibt abzuwarten.