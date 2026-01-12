Ninja Theory: Hellblade 3 wird wohl das nächste Spiel

Neue Gerüchte deuten darauf hin, dass Ninja Theory seine Pläne neu sortiert hat. Während viele mit einem frischen Blick auf Project Mara gerechnet hatten, heißt es nun, dass das experimentelle Horrorprojekt derzeit nicht aktiv entwickelt wird.
Laut aktuellen Aussagen war der Titel, der 2020 angekündigt wurde, lediglich ein Konzept und kein Spiel, an dem das Studio momentan arbeitet.
Die Hinweise stammen aus einem Podcast, in dem berichtet wurde, dass Project Mara zwar irgendwann wieder aufgegriffen werden könnte, aber aktuell keine Rolle im Entwicklungsalltag spielt.
Die Idee hinter dem Projekt zielte ursprünglich auf eine realitätsnahe Darstellung psychischen Horrors ab und sollte in einem einzigen Apartment stattfinden. Seit dem letzten Entwickler‑Update Anfang 2021 gab es jedoch keine neuen Informationen.
Stattdessen richtet sich der Blick auf Hellblade 3, wie wir bereits berichtet haben. Das Studio soll sich nach dem Release von Senua’s Saga: Hellblade 2 im Mai 2024 auf einen weiteren Teil der Reihe konzentrieren.
Laut den Gerüchten soll es stärker auf interaktive und kampforientierte Elemente setzen, während die filmische Präsentation der Hellblade‑Reihe erhalten bleibt. Damit könnte Hellblade 3 das nächste große Projekt des Teams werden.
Parallel dazu hält sich die Spekulation über ein geheimes viertes Spiel, das möglicherweise während des Xbox Developer_Direct vorgestellt wird.
Die Show findet am 22. Januar statt und präsentiert unter anderem Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation. Ob Ninja Theory dort tatsächlich einen neuen Titel enthüllt, bleibt abzuwarten.
Noch eine tech Demo bräuchte ich nicht :/
Also nach Teil 1 und 2 bin ich geheilt..diesen Mist mache ich nicht noch einmal mit.. Zeitverschwendung gewesen..
Danke nein,Teil 2 hab ich schon abgebrochen.
Teil 1 und Teil 2 sind etwas ganz besonderes. Wirklich einzigartige Spiele. Psychose ist ein schwieriges Thema, vor allem die Darstellung in einem Spiel, aber Ninja Theory hat das wirklich grandios umgesetzt. Besonders Teil 2 ist ein audiovisuell bombastisches Atmosphäremonster. Weltklasse. So brachial und immersiv die Kämpfe auch sind, könnten sie noch komplexer sein, wie auch das restliche Gameplay. Das wären die richtigen Ansätze für ein noch besseres Hellblade. Darüber würde ich mich auf jeden Fall extrem freuen.😍
Vielleicht können sie den Nachfolger mit mehr Inhalten füllen, hätte keine Lust wieder nur durch eine leere Welt zu laufen mit dem seichten Gameplay.
Habe Teil 1 durch und Teil 2 gar nicht erst angefangen 😅
Teil 2 nie beendet, da es wirklich langweilig war. Also ein dritter Teil uninteressant für mich.
Jetzt einfach die vorhandene Technik vom 2. Teil nehmen und zeitnah damit einen 3. Teil zaubern