Ninja Theory: Jobanzeige heizt Spekulationen um Hellblade 3 weiter an

Ninja Theory arbeitet an einem neuen, bislang unangekündigten Projekt. Schon frühere Berichte deuteten darauf hin, dass es sich dabei um Hellblade 3 handeln könnte, auch wenn das Studio dies bisher nicht bestätigt hat. Eine neue Stellenausschreibung zeigt jedoch klar, dass das Team aktiv an einem größeren Titel arbeitet.
Das Studio sucht eine erfahrene Animationskraft für einen zwölfmonatigen Freelance‑Vertrag. Die Aufgabe umfasst die Erstellung finaler Gameplay‑Animationen sowie deren Implementierung im Spiel. Bewerber sollen eng mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten, um Animationen sowohl visuell als auch mechanisch auf das gewünschte Qualitätsniveau zu bringen.
Die geforderten Fähigkeiten für diese Aufgabe umfassen:
- Verständnis für reale Körpermechanik und Timing
- Kenntnisse der modernen Games‑Pipeline
- Erfahrung mit MotionBuilder, Maya und Unreal
- Kommunikations‑ und Problemlösungskompetenz
- Leidenschaft für Spieleentwicklung
Die Ausschreibung deutet auf ein Projekt hin, das stark auf hochwertige Animationen und cineastische Präsentation setzt – ein Markenzeichen der Hellblade-Reihe. Offiziell bleibt Ninja Theory jedoch still, was die Natur des neuen Spiels betrifft
31 Kommentare
Wie öde das wäre 😀
Das würde ich dann aber wirklich auslassen…
Hellblade 3 würde ich extrem feiern. Teil 2 war sensationell. Unglaubliche Grafik, unglaublicher Sound, unglaubliche Atmosphäre, unglaubliche Inszenierung. So immersiv und brachial die Kämpfe auch waren, sie benötigen für Teil 3 dennoch ein ordentliches Upgrade in Sachen Komplexität. Mehrere Waffen, Kombos, was auch immer. Einfach mehr Tiefgang im Kampf-Gameplay. Von daher ist das hier eine sehr willkommene Jobanzeige.
Ich wäre dafür das sie mal was anderes machen, dieses Psychosen Thema macht einen doch auch nach einer Weile komplett fertig. Lieber mal was kleines dazwischen schieben zur Auflockerung aber bitte nicht sowas wie Bleeding Edge, eher Kung Fu Chaos mäßig 😅 ein neues Enslaved wäre auch Klasse, das man mal sieht woher Tlou und Horizon ihre Ideen her haben 😆
Also sollten sie Hellblade 3 nicht komplett umwerfen und neu ausrichten dann wird es genauso ein Flop wie Hellblade 2. Hoffentlich bekommt Ninja Theory Support von einem anderen Studio…
Will man jetzt aus Hellblade doch noch ein Spiel machen?
Wie meinst du das?
Also Hellblade (2) ist vieles aber mit Sicherheit kein gutes Spiel. Vielleicht klappt es ja bei einem möglichen dritten Teil besser. Ist natürlich nur meine Meinung.
Klar ist es deine Meinung! Will nicht nerven, aber was genau stört dich?
Ach du nervst überhaupt nicht. Mich stört das repetitive Gameplay. Die „Rätsel“ die dem Begriff nicht mal annährend würdig sind. Langweilige und sich im Aufbau wiederholende Kämpfe.
Das Spiel ist sehr linear, mit wenig Freiheit in der Spielwelt und klar vorgegebenen Pfaden.
Wie gesagt – meine Meinung.
Linear ja, aber das hat die Atmosphäre, für mich wieder rausgeholt, die Rätsel fand ich auch nicht ohne. Du erinnerst dich an diese Höhle?
Auch die Kämpfe empfand ich als geil. Es hat gepasst.
Ich kann aber die deine Punkte nachvollziehen .
Welche Höhle meinst du? Die in Chapter 4?
Die mit oben und unten verdreht. Hat mich wahnsinnig gemacht
Das müsste Chapter 4 sein.
Hat mich extrem genervt.
Ich würde HB 3 sehr begrüßen! Teil 2 war einfach geil. Trotz eingeschränktem Gameplay atmosphärisch, akkustisch unschlagbar.
Habe Teil eins durch das reicht mir