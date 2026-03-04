Ninja Theory: Jobanzeige heizt Spekulationen um Hellblade 3 weiter an

Ninja Theory sucht Animations‑Spezialisten für neues Spiel, dabei könnte es sich um Hellblade 3 handeln.

Ninja Theory arbeitet an einem neuen, bislang unangekündigten Projekt. Schon frühere Berichte deuteten darauf hin, dass es sich dabei um Hellblade 3 handeln könnte, auch wenn das Studio dies bisher nicht bestätigt hat. Eine neue Stellenausschreibung zeigt jedoch klar, dass das Team aktiv an einem größeren Titel arbeitet.

Das Studio sucht eine erfahrene Animationskraft für einen zwölfmonatigen Freelance‑Vertrag. Die Aufgabe umfasst die Erstellung finaler Gameplay‑Animationen sowie deren Implementierung im Spiel. Bewerber sollen eng mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten, um Animationen sowohl visuell als auch mechanisch auf das gewünschte Qualitätsniveau zu bringen.

Die geforderten Fähigkeiten für diese Aufgabe umfassen:

Verständnis für reale Körpermechanik und Timing

Kenntnisse der modernen Games‑Pipeline

Erfahrung mit MotionBuilder, Maya und Unreal

Kommunikations‑ und Problemlösungskompetenz

Leidenschaft für Spieleentwicklung

Die Ausschreibung deutet auf ein Projekt hin, das stark auf hochwertige Animationen und cineastische Präsentation setzt – ein Markenzeichen der Hellblade-Reihe. Offiziell bleibt Ninja Theory jedoch still, was die Natur des neuen Spiels betrifft