Ninja Theory: Nächstes Spiel wird kampfbetonter und interaktiver – Gerücht

Gerüchte aus dem Umfeld von Windows Central deuten darauf hin, dass Ninja Theory an einem neuen Spiel arbeitet, das stärker auf direkte Action und spürbar mehr Interaktivität setzt.
Laut Jez Corden soll das Projekt deutlich kampfbetonter ausfallen als die beiden bisherigen Teile der Hellblade‑Reihe.
Trotz der Ausrichtung auf ein dynamischeres Gameplay soll das für die Hellblade-Reihe bekannte Studio seinen bekannten cineastischen Anspruch beibehalten.
die sollen wieder Kung Fu Chaos (Remake) rausbringen, das war ihr bisher bestes Game xD
Schauen wir mal, wann wir etwas zu sehen bekommen.
Bin immer noch sauer, dass sie Bleeding Edge fallen gelassen haben wie eine heiße Kartoffel. Das war eine Zeit lang mein Lieblingsspiel
Mehr Gameplay als bei Hellblade 2 ist auf jeden Fall kein Hexenwerk.
Das ist zu begrüßen
Mmh, Hellblade 3 oder was ganz neues? Auf jeden Fall spannend was da so kommt 😅
Ein neues Heavenly Sword wäre mega, oder vergleichbares wenn die IP noch Sony gehört.
Vertraue dem Studio da voll, ich fand beide Hellblade Teile top.
Sollen es nur nicht übertreiben, zuviel ist auch nicht immer gut. Die ein oder anderen Kämpfe waren bei Hellblade einfach mehr nervig, hätte ich noch mehr von diesen Kämpfen gehabt, hätte ich wahrscheinlich die Lust verloren.
NA hoffentlich. der Walking Simulator hat mir eher zum Einschlafen gebracht als sonst was.