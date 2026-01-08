Ninja Theory: Nächstes Spiel wird kampfbetonter und interaktiver – Gerücht

Image: Dominic Matthews, left, and Rahni Tucker announce an all new game from Ninja Theory, Bleeding Edge, at the Xbox E3 2019 Briefing at the Microsoft Theater at L.A. Live, Sunday, June 9, 2019 in Los Angeles. (Photo by Casey Rodgers/Invision for Xbox/AP Images)

Ninja Theory arbeitet Gerüchten zufolge an einem deutlich interaktiverem Projekt mit mehr Kämpfen.

Gerüchte aus dem Umfeld von Windows Central deuten darauf hin, dass Ninja Theory an einem neuen Spiel arbeitet, das stärker auf direkte Action und spürbar mehr Interaktivität setzt.

Laut Jez Corden soll das Projekt deutlich kampfbetonter ausfallen als die beiden bisherigen Teile der Hellblade‑Reihe.

Trotz der Ausrichtung auf ein dynamischeres Gameplay soll das für die Hellblade-Reihe bekannte Studio seinen bekannten cineastischen Anspruch beibehalten.

  1. Chicko90 35915 XP Bobby Car Raser | 08.01.2026 - 13:46 Uhr

    die sollen wieder Kung Fu Chaos (Remake) rausbringen, das war ihr bisher bestes Game xD

  3. GERxJOHNNY 56450 XP Nachwuchsadmin 7+ | 08.01.2026 - 13:56 Uhr

    Bin immer noch sauer, dass sie Bleeding Edge fallen gelassen haben wie eine heiße Kartoffel. Das war eine Zeit lang mein Lieblingsspiel

  6. Truelies82 15160 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.01.2026 - 15:03 Uhr

    Mmh, Hellblade 3 oder was ganz neues? Auf jeden Fall spannend was da so kommt 😅

  7. EvilGremlin 55240 XP Nachwuchsadmin 7+ | 08.01.2026 - 15:31 Uhr

    Ein neues Heavenly Sword wäre mega, oder vergleichbares wenn die IP noch Sony gehört.

  9. Aeternitatis 48865 XP Hooligan Bezwinger | 08.01.2026 - 17:34 Uhr

    Sollen es nur nicht übertreiben, zuviel ist auch nicht immer gut. Die ein oder anderen Kämpfe waren bei Hellblade einfach mehr nervig, hätte ich noch mehr von diesen Kämpfen gehabt, hätte ich wahrscheinlich die Lust verloren.

  10. Hey Iceman 855205 XP Xboxdynasty All Star Platin | 08.01.2026 - 18:45 Uhr

    NA hoffentlich. der Walking Simulator hat mir eher zum Einschlafen gebracht als sonst was.

