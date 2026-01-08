Ninja Theory: Nächstes Spiel wird kampfbetonter und interaktiver – Gerücht

Image: Dominic Matthews, left, and Rahni Tucker announce an all new game from Ninja Theory, Bleeding Edge, at the Xbox E3 2019 Briefing at the Microsoft Theater at L.A. Live, Sunday, June 9, 2019 in Los Angeles. (Photo by Casey Rodgers/Invision for Xbox/AP Images)

Ninja Theory arbeitet Gerüchten zufolge an einem deutlich interaktiverem Projekt mit mehr Kämpfen.

Gerüchte aus dem Umfeld von Windows Central deuten darauf hin, dass Ninja Theory an einem neuen Spiel arbeitet, das stärker auf direkte Action und spürbar mehr Interaktivität setzt.

Laut Jez Corden soll das Projekt deutlich kampfbetonter ausfallen als die beiden bisherigen Teile der Hellblade‑Reihe.

Trotz der Ausrichtung auf ein dynamischeres Gameplay soll das für die Hellblade-Reihe bekannte Studio seinen bekannten cineastischen Anspruch beibehalten.