Nintendo Switch 2: 20 Millionen Verkäufe im ersten Jahr möglich – Bericht

Am Donnerstag ging die lang erwartete, offizielle Enthüllung der Nintendo Switch 2 vonstatten. Per Trailer wurde das neue Design sowie einige Funktionen der Handheld-Konsole in Szene gesetzt.

Die Nintendo Switch 2 soll 2025 erscheinen, einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht. Weitere Informationen soll eine für April angesetzte Nintendo Direct bringen.

Ein Bericht von Bloomberg offenbart jetzt eine beeindruckende Verkaufsprognose für Nintendos nächste Konsole. Analysten sollen von über 20 Millionen Verkäufen innerhalb des ersten Jahres ausgehen.

Um dieser Nachfrage auf dem Markt gerecht werden zu können, habe Nintendo bereits eine stabile Produktionspipeline und ein Lieferkettennetzwerk für die Nintendo Switch 2 vorbereitet, heißt es.