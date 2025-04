Nintendo Switch 2: 2,2 Millionen Vorbestellungen in Japan führt zu Engpässen

Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa entschuldigte sich bei den Teilnehmern, die sich im My Nintendo Store für eine Nintendo Switch 2 beworben haben.

Die Vorbestellungen in Japan übertreffen die 2,2 Millionen, sodass nicht jeder ausgelost wird und eine neue Konsole am 5. Juni erhalten kann.

Furukawa sagte: „Am 2. April haben wir die Details der Nintendo Switch 2 bekannt gegeben und damit begonnen, Bewerbungen für eine Verlosung im My Nintendo Store anzunehmen.“

„Infolgedessen haben wir allein in Japan erstaunliche 2,2 Millionen Bewerbungen erhalten. Das hat unsere Erwartungen weit übertroffen und übersteigt bei weitem die Anzahl der Nintendo Switch 2-Einheiten, die wir am 5. Juni über den My Nintendo Store ausliefern können. Daher bedauern wir es sehr, dass wir davon ausgehen, dass eine große Anzahl von Kunden bei der morgigen Bekanntgabe der Lotterie am 24. April nicht ausgewählt wird.“