Nintendo Switch 2: 25 Millionen Konsolen bis März 2026 angepeilt – Bericht

Nintendo erhöht Ziel auf 25 Millionen Konsolen bis März 2026 und fährt Fertigung zum Weihnachtsgeschäft hoch.

Nintendo hat seine Produktionsziele für die Switch 2 deutlich erhöht: Bis Ende März 2026 sollen bis zu 25 Millionen Konsolen gefertigt werden, wie Bloomberg berichtet.

Die Fertigung begann Ende 2024, und das Unternehmen rechnet über die Feiertage und ins neue Jahr hinein mit einer starken Nachfrage.

Um Engpässe zu vermeiden, setzt Nintendo frühzeitig auf eine Ausweitung der Produktion und hat seine Zulieferer angewiesen, die Produktion hochzufahren, wie Insider verraten haben.

Die endgültige Stückzahl könnte je nach Verlauf des Weihnachtsgeschäfts noch angepasst werden.

Branchenkenner sehen in dieser Strategie den Versuch, einen neuen Maßstab für Konsolenstarts zu setzen – sowohl in Bezug auf Verkaufszahlen als auch auf die Positionierung im globalen Gaming-Markt.

Aktuell deutet alles darauf hin, dass Nintendo die Prognosen der Analysten von 17,6 Millionen verkauften Geräten im laufenden Geschäftsjahr bis März 2026 deutlich übertreffen wird – ganz zu schweigen von der eigenen, deutlich vorsichtigeren offiziellen Schätzung.

Insiderkreisen zufolge rechnen Fertigungspartner des Unternehmens mit rund 20 Millionen ausgelieferten Nintendo Switch-2-Konsolen bis zum Ende des Geschäftsjahres.