Nintendo Switch 2: 3,5 Millionen Verkäufe sorgen für Unternehmens-Rekord

Mit der Einführung von 3,5 Millionen verkauften Nintendo Switch 2 in vier Tagen gelingt dem Unternehmen ein neuer Rekord.

Nintendo-Direktor und Präsident Shuntaro Furukawa gab bekannt, dass das neue Spielsystem, Nintendo Switch 2, in den vier Tagen nach seiner Veröffentlichung am 5. Juni 2025 weltweit über 3,5 Millionen Einheiten verkauft hat. Dies ist die höchste Verkaufszahl für Nintendo-Hardware weltweit innerhalb der ersten vier Tage.

Nintendo Switch 2 ist der Nachfolger von Nintendo Switch und verfügt über einen größeren, reaktionsschnelleren Bildschirm und neue magnetische Joy-Con 2-Controller, die mit ihrer höheren Rechen- und Grafikleistung neue Spielmöglichkeiten eröffnen.

Mit der neuen GameChat-Funktion des Systems können die Spieler mit einem einfachen Druck auf den neuen C-Knopf des Joy-Con 2-Controllers mit Freunden online chatten oder ihren Spielbildschirm teilen, während sie ein Spiel spielen.

Das Angebot umfasst das Nintendo Switch 2 Mario Kart World Set, das ein Nintendo Switch 2-System in japanischer Sprache (nur in Japan) und eine digitale Version von Mario Kart World enthält, einem Nintendo Switch 2-Exklusivspiel, das am selben Tag wie das System veröffentlicht wird.

Bereits gestern hatten wir über drei Millionen verkaufte Einheiten in den erste 24 Stunden berichtet.