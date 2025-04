Nintendo Switch 2: 6 bis 8 Millionen Konsolen zum Start laut Analyst

Vor Kurzem startete Nintendo in verschiedenen Regionen die Vorbestellungen für die am 5. Juni 2025 erscheinende Nintendo Switch 2. Allein in Japan registrierten sich mehr als 2,2 Millionen Interessenten, was die Erwartungen deutlich übertraf.

Infolgedessen meldete sich Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa zu Wort und entschuldigte sich vorsorglich bei den Bewerbern, die trotz Teilnahme an der Vorbesteller-Lotterie zum Start vorerst leer ausgehen werden.

Offizielle Zahlen zu den weltweit zum Start verfügbaren Konsolen liegen aktuell nicht vor. Der Analyst Pelham Smithers vom auf Japan spezialisierten Aktienanalysehaus Pelham Smithers Associates geht davon aus, dass etwa 6 bis 8 Millionen Einheiten verfügbar sein werden.

Aufgrund von Daten zur Nutzerbasis der ursprünglichen Nintendo Switch in Japan geht Smithers davon aus, dass die Vorbestellungen aus Japan ein Drittel der weltweiten Nintendo Switch 2-Vorbestellungen ausmachen werden:

„Da Japan ein Drittel der weltweiten Switch-Installationsbasis ausmacht, bedeutet dies 6,6 Millionen Vorbestellungen weltweit“, sagte Smithers laut Bloomberg.