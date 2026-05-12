Nintendo Switch 2: Aktien fallen nach Aussagen zu höheren Hardware-Preisen

Die Nintendo-Aktie ist nach aktuellen Aussagen von Präsident Shuntaro Furukawa unter Druck geraten. Hintergrund sind jüngsten Preissteigerungen bei Hardware, die laut Unternehmensführung eine Kaufbarriere darstellen könnten.

Im Rahmen eines Investorengesprächs erklärte Furukawa, dass Nintendo zwar keine konkreten Auswirkungen auf die Verkaufszahlen der Nintendo Switch 2 beziffert habe, höhere Preise jedoch grundsätzlich den Zugang für Käufer erschweren könnten.

Gleichzeitig betonte der Präsident, dass der wichtigste Faktor im Konsolengeschäft weiterhin das Spielerlebnis sei. Dieses müsse einen Mehrwert bieten, der über den reinen Kaufpreis hinausgehe.

Nintendo wolle gemeinsam mit Software-Partnern weiterhin eine Vielzahl an Titeln veröffentlichen, um die Attraktivität der Plattform zu steigern und neue Spielerlebnisse zu schaffen, die speziell auf die Switch 2 zugeschnitten sind.

Die Aussagen fallen in eine Phase deutlicher Marktschwankungen. Zwar konnte Nintendo im Laufe des Handelstages einen Teil der Verluste wieder ausgleichen, dennoch liegt der Aktienkurs rund 9 Prozent unter dem Niveau der vergangenen fünf Tage und fast 15 Prozent unter dem Stand des letzten Monats.

Im bisherigen Jahresverlauf verzeichnet das Unternehmen sogar ein Minus von über 34 Prozent.

In den aktuellen Finanzzahlen berichtete Nintendo dennoch von gestiegenen Umsätzen und Gewinnen im ersten Geschäftsjahr der Switch 2. Gleichzeitig wurden Preisänderungen in mehreren Regionen, darunter USA, Japan, Kanada und Europa, mit veränderten Marktbedingungen begründet.