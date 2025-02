Nintendo Switch 2: Analyst: Preis von 399,- Dollar wird Kunden nicht verprellen

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Neben den technischen Spezifikationen gehört der Preis zu den Dingen, über die potenzielle Käufer einer Nintendo Switch 2 unbedingt mehr erfahren wollen.

Von offizieller Seite wird es dazu aber erst wohl am 2. April bei einem Event genauere Details geben.

Derzeit kann über den Preis also nur spekuliert werden. Besonders Analysten geben in diesen Tagen ihre Meinung zur möglichen Preisgestaltung ab.

Joost van Dreunen von SuperData Research ist der Ansicht, dass sich der Preis für die Nintendo Switch 2 im Rahmen seines Vorgängers bewegen wird, um keine bestehenden Kunden nicht zu verprellen.

Seiner Prognose nach wird der Preis 399,- Dollar betragen. Er bezeichnet es als kritische und psychologische Schwelle, bei der der Hersteller den Anspruch an eine Premium-Hardware mit der Zugänglichkeit zum Mainstream-Markt in Einklang bringen will. Darüber hinaus liegt der Preis auch deutlich unter denen von Microsoft und SONY.

Auch die Popularität von Handheld-Systemen soll Preisgestaltung von Nintendo für die Switch 2 beeinflusst haben, ist van Dreunen der Meinung.

„Das Aufkommen von Premium-Handheld-Geräten wie dem Steam Deck von Valve und dem Asus ROG Ally, die keine direkte Konkurrenz darstellen, bestätigt Nintendos strategische Positionierung. Diese Geräte haben zwar ähnliche Formfaktoren, aber ihre Positionierung zu einem Preis von 549 Dollar und mehr mit PC-Gaming-Ökosystemen schafft eine klare Marktsegmentierung. Nintendo hat bewiesen, dass es in der Lage ist, die Rentabilität der Plattformen durch strategische Preisgestaltung aufrechtzuerhalten.“

Mehr über die Analyse zu Nintendo Switch 2 Preisgestaltung findet ihr hier.