Nintendo Switch 2: Bekommt austauschbaren Akku wegen EU-Regel – Bericht

Nintendo Switch 2 soll in Europa künftig über einen leicht austauschbaren Akku verfügen, auch die Joy-Con 2 Controller werden entsprechend angepasst.

Für Besitzer der Nintendo Switch 2 in Europa stehen offenbar bald praktische Neuerungen ins Haus. Laut Berichten von Nikkei arbeitet das Unternehmen an einer Version der Konsole mit einem von Besitzern austauschbaren Akku, um die Anforderungen der EU-„Right-to-Repair“-Regelung für tragbare Elektronik aus dem Jahr 2023 zu erfüllen.

Demnach sollen nicht nur die Konsole, sondern auch die neuen Joy-Con 2 Controller so überarbeitet werden, dass Nutzer die Lithium-Ionen-Batterien problemlos selbst austauschen können. Die Richtlinie gibt Herstellern dabei Zeit bis 2027, ihre Geräte entsprechend anzupassen.

Ob und wann diese Version der Switch 2 außerhalb Europas erscheinen wird, ist derzeit unklar. Sollte jedoch die EU-Vorgabe in weiteren Regionen übernommen werden, könnte Nintendo auch hier reagieren. Ziel ist es, zu verhindern, dass ansonsten funktionstüchtige Handheld-Konsolen wegen eines gealterten Akkus entsorgt werden müssen.

Die EU-Regulierung hat bereits andere Hersteller zu Designänderungen gezwungen: Apple erleichtert inzwischen den Batteriewechsel bei iPhones, und es wird erwartet, dass Sony seine DualSense PS5-Controller nachzieht. Spekulationen zufolge könnte auch die ursprüngliche Switch in der EU bis Ende 2027 vom Markt genommen oder entsprechend überarbeitet werden.

Nintendo selbst hat bisher keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht.