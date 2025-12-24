Nintendo Switch 2: Call of Duty ist fast fertig

Call of Duty auf Nintendo Switch 2: Insider behauptet, der erste CoD‑Port ist fast fertig!

Call of Duty könnte schon bald auf einer Nintendo‑Plattform erscheinen.

Nachdem Microsoft im Februar 2023 einen zehnjährigen Vertrag abgeschlossen hat, um die Shooter‑Reihe langfristig auf Nintendo‑Systeme zu bringen, wartet die Nintendo‑Community bis heute auf den ersten Titel.

Der Deal wurde im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard geschlossen und sollte sicherstellen, dass Call of Duty künftig auch auf Nintendo‑Hardware vertreten ist.

Ein aktueller Insiderbericht deutet nun darauf hin, dass der erste Call‑of‑Duty‑Ableger für die Nintendo Switch 2 kurz vor der Fertigstellung steht. Auf sozialen Medien wurde behauptet, dass der Release nur noch wenige Monate entfernt sei. Jez Corden von Windows Central erklärte, dass die erste Switch‑Version von Call of Duty in absehbarer Zeit erscheinen soll.

Konkrete Details zum Spiel, zur technischen Umsetzung oder zum genauen Veröffentlichungszeitraum wurden nicht genannt.