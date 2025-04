Nintendo Switch 2: Darum ruckelt der GameChat-Screen

Bei der Präsentation der Nintendo Switch 2 wurde eine neue GameChat-Funktion vorgestellt. Mit ihr können die Spieler ihren Bildschirm mit Freunden teilen und mit der entsprechenden Kamera auch eine Übertragung von sich selbst starten.

Allerdings sah das in der Präsentation nicht besonders toll auf und fiel besonderes durch eine geringe Framerate und pixelige Auflösung auf.

Wie Nintendo erklärt, ist das so beabsichtigt. Takuhiro Dohta, Hardware Director der Nintendo Switch 2, erklärte, das Spielerlebnis und die Qualität des laufenden Spiels solle nicht gestört werden.

Dohta erklärte: „Natürlich soll der Chat gleichzeitig mit dem Spiel laufen und funktionieren. Wir halten es aber auch für wichtig, dass er das laufende Spiel nicht stört. Wir wollten also auf jeden Fall sicherstellen, dass der Game Chat parallel zum Spiel läuft, ohne dass das Spielerlebnis oder die Qualität in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird.

Laut dem technischen Director Tetsuya Sasaki wolle man sicherstellen, dass alle Spieler dieselbe Erfahrung haben.

Sasaki erklärte: „Nintendo legt großen Wert darauf, dass die Qualität des Services für alle gleich ist. Wenn sich jemand in einer besseren Umgebung befindet, wird er natürlich auch bessere Ergebnisse erzielen, aber wir wollten vor allem sicherstellen, dass die Menschen ein gleiches Spielfeld oder eine gleichmäßige Erfahrung haben. Und ich denke, das war unsere Priorität als Unterhaltungsunternehmen.“

„Und der andere Aspekt ist, dass wir sicherstellen wollen, dass genügend Energie für die Spiele selbst reserviert ist. Wir haben also einen kleineren Bereich, in dem wir herumspielen können, um sicherzustellen, dass all diese verschiedenen Aspekte wie die Netzwerkumgebung und die Konnektivität hineinpassen. Und so sind wir innerhalb dieses Spielraums, in dem wir arbeiten müssen, auf eine gute, gleichmäßige Erfahrung gestoßen, die wir bieten können.“