Nintendo Switch 2: Digitale Spiele ab Mai 2026 günstiger in den USA

Neue Nintendo-Titel für Switch 2 kosten in den USA digital künftig weniger als im Handel, erste Änderungen betreffen Yoshi and the Mysterious Book.

Nintendo hat angekündigt, dass sich die Preisgestaltung für neue Switch 2-Spiele in den USA ab Mai 2026 ändern wird. Digitale Versionen werden künftig günstiger sein als ihre physischen Pendants, während der Verkaufspreis der Handelsversionen unverändert bleibt.

Die endgültigen Preise sollen von den jeweiligen Einzelhandelspartnern festgelegt werden.

Laut Nintendo spiegelt diese Anpassung die unterschiedlichen Kosten für Produktion und Distribution der beiden Formate wider und bietet Spielern mehr Wahlfreiheit beim Kauf.

Ein offizielles Statement betont, dass die Preise nicht steigen: „Digitale Versionen werden einen niedrigeren UVP haben als ihre physischen Gegenstücke.“

Die erste Veröffentlichung, die von dieser Änderung betroffen ist, ist Yoshi and the Mysterious Book. Das Spiel wird digital für 59,99 US-Dollar verfügbar sein, während die physische Version 69,99 US-Dollar kostet. Bereits zuvor erschienene Titel wie Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza bleiben von der Anpassung unberührt.

Hintergrund dieser Maßnahme sind unter anderem steigende Produktionskosten und US-Zölle, die Nintendo in den vergangenen Monaten zu Preisanpassungen bei Switch 2-Zubehör veranlasst hatten.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa schließt zudem nicht aus, dass sich künftig auch Konsolenpreise ändern könnten, sofern die Knappheit bestimmter Speicherkomponenten weiterhin die Profitabilität belastet.

Damit reagiert Nintendo sowohl auf Marktbedingungen als auch auf die schwächeren Verkaufszahlen während der letzten Feiertage und bietet gleichzeitig digitale Versionen zu attraktiveren Preisen an, ohne physische Käufer zu benachteiligen.