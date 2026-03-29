Nintendo Switch 2: Ehemaliger Marketingleiter: Unternehmen „absolut wütend“ über aktuelle Leaks

Der ehemalige Marketingleiter von Nintendo behauptet, dass Nintendo „absolut wütend“ sein wird über den neuesten Leak.

Ein aktueller Leak rund um mögliche Projekte von Nintendo sorgt weiterhin für Diskussionen in der Branche. Im Mittelpunkt stehen dabei neue Aussagen von Kit Ellis, einem ehemaligen Marketing Lead des Unternehmens, der sich öffentlich zu den durchgesickerten Informationen geäußert hat.

Auslöser der Debatte sind Berichte von Nate the Hate, der in einem Video behauptet hat, dass an einem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time gearbeitet werde.

Zusätzlich wurde erwähnt, dass Nintendo an einem neuen Titel aus der Star Fox-Reihe entwickeln könnte. Offizielle Bestätigungen zu diesen Projekten liegen bislang nicht vor.

Kit Ellis kommentierte die Situation mit dem Hinweis, dass Nintendo aktuell mit einer Reihe von Leaks konfrontiert sei und dies intern auf deutliche Kritik stoße.

Er äußerte zudem, dass das Unternehmen „absolut verärgert“ über die aktuellen Entwicklungen sei.

Laut Ellis sei Nintendo traditionell stark auf den Überraschungseffekt bei Ankündigungen angewiesen, wodurch unkontrollierte Vorabinformationen besonders problematisch seien.

Darüber hinaus wurde angemerkt, dass solche Leaks potenziell auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Unternehmens haben könnten, einschließlich möglicher Effekte auf den Aktienkurs. Hintergrund ist die Tatsache, dass große Ankündigungen und deren Timing für die öffentliche und wirtschaftliche Wirkung eine zentrale Rolle spielen.

Die genannten Informationen basieren ausschließlich auf Aussagen und Berichten im Zusammenhang mit den aktuellen Leaks. Eine offizielle Stellungnahme von Nintendo zu den konkreten Projekten oder den kursierenden Gerüchten liegt derzeit nicht vor.