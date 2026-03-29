Nintendo Switch 2: Ehemaliger Marketingleiter: Unternehmen „absolut wütend“ über aktuelle Leaks

Ein aktueller Leak rund um mögliche Projekte von Nintendo sorgt weiterhin für Diskussionen in der Branche. Im Mittelpunkt stehen dabei neue Aussagen von Kit Ellis, einem ehemaligen Marketing Lead des Unternehmens, der sich öffentlich zu den durchgesickerten Informationen geäußert hat.
Auslöser der Debatte sind Berichte von Nate the Hate, der in einem Video behauptet hat, dass an einem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time gearbeitet werde.
Zusätzlich wurde erwähnt, dass Nintendo an einem neuen Titel aus der Star Fox-Reihe entwickeln könnte. Offizielle Bestätigungen zu diesen Projekten liegen bislang nicht vor.
Kit Ellis kommentierte die Situation mit dem Hinweis, dass Nintendo aktuell mit einer Reihe von Leaks konfrontiert sei und dies intern auf deutliche Kritik stoße.
Er äußerte zudem, dass das Unternehmen „absolut verärgert“ über die aktuellen Entwicklungen sei.
Laut Ellis sei Nintendo traditionell stark auf den Überraschungseffekt bei Ankündigungen angewiesen, wodurch unkontrollierte Vorabinformationen besonders problematisch seien.
Darüber hinaus wurde angemerkt, dass solche Leaks potenziell auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Unternehmens haben könnten, einschließlich möglicher Effekte auf den Aktienkurs. Hintergrund ist die Tatsache, dass große Ankündigungen und deren Timing für die öffentliche und wirtschaftliche Wirkung eine zentrale Rolle spielen.
Die genannten Informationen basieren ausschließlich auf Aussagen und Berichten im Zusammenhang mit den aktuellen Leaks. Eine offizielle Stellungnahme von Nintendo zu den konkreten Projekten oder den kursierenden Gerüchten liegt derzeit nicht vor.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann ich verstehen. Ich glaub die Pokemon Leaks haben richtig weh getan.
Wobei auf der anderen Seite, die Spiele verkaufen sich eh so oder so.
Ich glaube stärkere und krisensichere IP’s wie Nintendo sie hat, kann man nicht haben.
Leaks sind doch was Geiles. Also für die Spieler^^…So kann man sich jetzt schon drauf freuen. Schade das das neue 3D Mario wohl erst 2027 kommt, hatte auf dieses Jahr gehofft…
Wenn sich das mit Metroid und OoT auch alles bestätigt wirds wieder eine Switch 2…
Bin auch kein Fan von leaks
Als Digimon Story Time Stranger oder Fire Emblem
ohne leaks angekündigt wurden
war ich halt wirklich wieder 8 Jahre alt und
bin vor Freude in die Luft gehüpft
Wäre nicht das selbe gewesen wenn
ich es schon vorher gewusst hätte
Solche Überraschungen sind leider verdammt selten geworden
Naja, Nintendo hat sich auch nicht mit Ruhmbekleckert zuletzt…
So sehr ich die Nintendo IPs liebe und auch meine Switch 2 , aber Nintendo sollte nur sauer auf sich sein. Aktuell wirklich unverständlich was die Software technisch treiben. Nur enttäuschend und erst jetzt mit Pokopia mal wieder etwas sehr gutes geliefert.
Ist ja kein neues Phänomen, aber in der Spieleindustrie ist es schon heftig was Leaks angeht im Vergleich zu anderen Branchen