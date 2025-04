Nintendo Switch 2: Enhanced Editions enthalten nur Upgrade-Codes

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Mit der Enthüllung der Nintendo Switch 2 gab es jüngst Unmengen neuer Informationen zu Hard- und Software.

Die Enhanced Edition für ausgewählte Spiele zählt ebenfalls dazu.

Bei den Enhanced Edition handelt es sich um Nintendo Switch 1-Spiele, die ein Upgrade erhalten, damit sie von der neuen Leistung und den Funktionen der Nintendo Switch 2 Konsole profitieren. Wir kennen das beispielsweise als kostenlose Xbox Series X|S-Upgrades.

Die Enhanced Editions für Nintendo Switch 2 werden aber offenbar nicht auf den Cartridges (Speicherkarten) enthalten sein.

Wie ein Vertreter des britischen Nintendo-Supports bestätigt hat, sind die Upgrades gar nicht auf den Karten enthalten, sondern lediglich als Code für den Download, wie Does It Play vom Support erfahren hat.

Nintendo hat dies gar nicht so in seiner Präsentation kommuniziert. Es steht also noch eine Bestätigung aus.

Bei der jüngsten Präsentation zum Nachfolger der Switch löste Nintendo bereits eine Kontroverse aus, da die neu vorgestellten Game Key Cards lediglich dazu dienen ein Spiel herunterzuladen und zudem immer im Gerät eingelegt sein müssen.