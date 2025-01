Nintendo Switch 2: Enthüllungs-Trailer mit knapp 19 Millionen Aufrufen

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Mit einem Trailer wurde in der letzten Woche offiziell der Nachfolger der Nintendo Switch-Konsole vorgestellt. Im First Look-Trailer zeigte sich die Nintendo Switch 2 von all seinen Seiten.

Die Neugier an einer neuen Konsole war bei Gamern groß, denn der Trailer auf YouTube ist kurz davor 19 Millionen Views zu erreichen. Damit übertraf man sogar knapp die Enthüllung der PlayStation 5 im gleichen Zeitraum.

Auch via Social-Media war das Interesse groß. Der Tweet von Nintendo of America wurde fast 41 Millionen Mal angesehen. Auf 52,7 Millionen Aufrufe kommt sogar der Tweet von Nintendo of America.

Ob der Trailer zur Nintendo Switch 2 die derzeitigen 44 Millionen Aufrufe für den PS5-Trailer schlagen kann, die er seit Juni 2020 erreicht hat?