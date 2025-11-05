Nintendo Switch 2: Entwicklungsfokus auf neue Konsole verlagert

Mit der Nintendo Switch 2 hat das japanische Unternehmen am 5. Juni erfolgreich einen Nachfolger auf den Markt gebracht. In den jüngsten Finanzergebnissen berichte man von über zehn Millionen verkauften Konsolen weltweit.
Nintendo will an den frühen Erfolg der neuen Konsole weiter anknüpfen. Wie man in seinem Finanzbericht erklärte, werde man in Zukunft den Entwicklungsschwerpunkt auf die Nintendo Switch 2 verlagern und sein Geschäft rund um diese neue Plattform ausbauen.
Ich verstehe diese News nicht. Worauf sollte man den Schwerpunkt denn sonst setzen wenn nicht auf die neue Konsole? Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn.
Drei bis fünf Jahre Cross-Gen? Soll ja den ein oder anderen Konsolenhersteller geben, der es so machen musste.
Naja die Switch ist ja nun nicht unbedingt das Powerhouse als das man da drei bis 5 Jahre Cross-Gen am Leben hält. Ich will das nicht komplett ausschliessen aber da würde es bestimmt gewaltige Abstriche in Sachen Grafik geben.
Denken hilft 🙄😏
Aktuell war es eben gleichmäßig verteilt, damit man weiter schaut, das genügend für beide Konsolen erscheint und beide gleichmäßig unterstützt wird, jetzt verlagert man halt Investition und Kräfte voll auf die Switch 2, was versteht man daran nicht ?
Zb wenn man nur den Support im Spielebereich betrachtet zb „Pokemon A-Z, Metroid Prime 4“.
Das ist ja mal eine Überraschung, wer hätte das erahnen können 😱, richtige Genies bei Nintendo.
Nintendo ist ganz schön spät dran das mal zu merken 😂
Aha, na wer hätte ds gedacht 😀
Nintendo hat in 6 Monaten +10 Millionen Switch 2 und +3 Millionen Switch 1 verkauft 😬