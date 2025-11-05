Nintendo Switch 2: Entwicklungsfokus auf neue Konsole verlagert

Mit der Nintendo Switch 2 hat das japanische Unternehmen am 5. Juni erfolgreich einen Nachfolger auf den Markt gebracht. In den jüngsten Finanzergebnissen berichte man von über zehn Millionen verkauften Konsolen weltweit.

Nintendo will an den frühen Erfolg der neuen Konsole weiter anknüpfen. Wie man in seinem Finanzbericht erklärte, werde man in Zukunft den Entwicklungsschwerpunkt auf die Nintendo Switch 2 verlagern und sein Geschäft rund um diese neue Plattform ausbauen.