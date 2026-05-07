Nintendo Switch 2: Erstes neues Star Fox seit zehn Jahren überraschend angekündigt

Star Fox erscheint als modernisierte Neuauflage mit Online-Features und neuem Multiplayer für Nintendo Switch 2.

Nach zehn Jahren ohne neuen Haupttitel hat Nintendo überraschend ein neues Star Fox angekündigt. Das Spiel trägt schlicht den Namen Star Fox und erscheint bereits am 25. Juni.

Laut Nintendo basiert der Titel auf Star Fox 64, kombiniert jedoch die bekannte Struktur des Originals mit überarbeiteten Charakterdesigns und deutlich modernisierter Grafik. Die gezeigten Szenen präsentieren detaillierte Modelle der bekannten Figuren, darunter auch eine stark realistischere Version von Slippy Toad.

Spieler steuern erneut die bekannten Raumschiffe der Reihe und erleben dabei weiterhin die typischen Dialoge während der Missionen. Zusätzlich erweitert Nintendo das Gameplay um weitere steuerbare Fahrzeuge, darunter erstmals auch ein U-Boot.

Neu hinzu kommt ein Online-Mehrspielermodus mit Vier-gegen-Vier-Luftkämpfen. Darüber hinaus unterstützt das Spiel Maussteuerung sowie interaktive Avatare für den Online-Bereich. Diese Avatare sollen laut Nintendo Gesichtsausdrücke und Bewegungen der Spieler innerhalb von GameChat widerspiegeln.

Für Fans des klassischen Spielgefühls wird außerdem Unterstützung für den Nintendo-64-Controller integriert.

Der digitale Preis liegt laut Nintendo-Webseite bei 49,99 US-Dollar, während die physische Version für 59,99 US-Dollar angeboten wird.

Star Fox erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2.