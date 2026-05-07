Nintendo Switch 2: Erstes neues Star Fox seit zehn Jahren überraschend angekündigt

Nach zehn Jahren ohne neuen Haupttitel hat Nintendo überraschend ein neues Star Fox angekündigt. Das Spiel trägt schlicht den Namen Star Fox und erscheint bereits am 25. Juni.
Laut Nintendo basiert der Titel auf Star Fox 64, kombiniert jedoch die bekannte Struktur des Originals mit überarbeiteten Charakterdesigns und deutlich modernisierter Grafik. Die gezeigten Szenen präsentieren detaillierte Modelle der bekannten Figuren, darunter auch eine stark realistischere Version von Slippy Toad.
Spieler steuern erneut die bekannten Raumschiffe der Reihe und erleben dabei weiterhin die typischen Dialoge während der Missionen. Zusätzlich erweitert Nintendo das Gameplay um weitere steuerbare Fahrzeuge, darunter erstmals auch ein U-Boot.
Neu hinzu kommt ein Online-Mehrspielermodus mit Vier-gegen-Vier-Luftkämpfen. Darüber hinaus unterstützt das Spiel Maussteuerung sowie interaktive Avatare für den Online-Bereich. Diese Avatare sollen laut Nintendo Gesichtsausdrücke und Bewegungen der Spieler innerhalb von GameChat widerspiegeln.
Für Fans des klassischen Spielgefühls wird außerdem Unterstützung für den Nintendo-64-Controller integriert.
Der digitale Preis liegt laut Nintendo-Webseite bei 49,99 US-Dollar, während die physische Version für 59,99 US-Dollar angeboten wird.
Star Fox erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das weckt Erinnerungen. Wird auf jeden Fall gespielt. War ja klar nach dem grandiosen Mario-Film das ein Spiel kommt aber so zeitnah? Well done Nintendo^^
Also Fox McCloud gefällt mir, ein schöner Furry Charakter. Aber das Gameplay ist irgendwie nicht so meines. Aber ich habe bisher eh keine Switch und Starfox zuletzt auf dem SNES gespielt, wo es noch einen extra Chip auf dem Modul hatte!
Ich hatte mir schon sowas gedacht, nachdem ich seinen Gastauftritt beim letzten Mario Film gesehen habe.