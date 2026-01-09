Nintendo Switch 2: Feiertagsgeschäft im Westen schwächer als erwartet

Nintendo hat mit der Switch 2 einen historischen Launch hingelegt, doch über das wichtige Weihnachtsgeschäft hinweg verlor die Konsole spürbar an Tempo – besonders in westlichen Märkten.

Nach dem Rekordstart im Juni, bei dem über 3,5 Millionen Geräte in nur vier Tagen verkauft wurden, blieb die Nachfrage im November und Dezember deutlich hinter den Erwartungen zurück, wie The Game Business berichtet.

In den USA lagen die Verkäufe demnach rund 35 Prozent unter dem Niveau, das die erste Switch im gleichen Zeitraum 2017 erreichte. Die Entwicklung fällt in eine Phase, in der der gesamte US‑Konsolenmarkt laut Circana den schwächsten November seit 1995 verzeichnete.

Auch in Europa zeigt sich ein gemischtes Bild: In Großbritannien fielen die Switch‑2‑Zahlen der letzten acht Wochen des Jahres um 16 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2017.

Rechnet man jedoch die Verkäufe der ersten Switch hinzu, ergibt sich für Nintendo ein Plus von sieben Prozent im Jahresendgeschäft. Insgesamt liegt die Switch 2 im UK‑Jahresvergleich sechs Prozent über dem ersten Switch‑Jahr – trotz kürzerer Verfügbarkeit.

Deutlich schwieriger verlief das Jahr in Frankreich, einem traditionell starken Nintendo‑Markt. Dort lagen die Switch‑2‑Verkäufe über 30 Prozent unter dem ersten Switch‑Jahr, wodurch Großbritannien 2025 zum stärkeren Markt wurde.

Trotz dieser Ausreißer verzeichneten alle großen europäischen Regionen ein verlangsamtes Momentum im Weihnachtsfenster.

Ein leitender Nintendo‑Mitarbeiter verweist auf ein komplexes wirtschaftliches Umfeld, höhere Preise und das Fehlen eines großen westlichen Weihnachtstitels als Gründe für die schwächeren Vergleiche. Dennoch zeigt er sich zufrieden mit dem Erreichten in einem herausfordernden Jahr.

In Japan präsentiert sich ein anderes Bild. Zwar lagen die Verkäufe im November und Dezember leicht unter dem Launchjahr der ersten Switch, doch insgesamt war 2025 ein starkes Jahr. Mit 1,32 Millionen verkauften Geräten in den letzten neun Wochen des Jahres liegt die Switch 2 nur 5,5 Prozent unter dem 2017er Wert.

Auf das Gesamtjahr gerechnet verzeichnet Japan ein Plus von elf Prozent gegenüber dem ersten Switch‑Jahr. Gründe dafür sind ein günstigeres Japan‑Modell sowie ein Line‑up, das stärker auf lokale Vorlieben abgestimmt ist. Kirby Air Riders erwies sich dabei als wichtiger Titel und verkaufte sich bereits über 420.000 Mal im Boxed‑Segment.

Die Nintendo Switch 2 bleibt damit ein globaler Erfolg, zeigt jedoch klare regionale Unterschiede – und ein besonders starkes Fundament im japanischen Markt.