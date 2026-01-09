Nintendo Switch 2: Feiertagsgeschäft im Westen schwächer als erwartet

Nintendo hat mit der Switch 2 einen historischen Launch hingelegt, doch über das wichtige Weihnachtsgeschäft hinweg verlor die Konsole spürbar an Tempo – besonders in westlichen Märkten.
Nach dem Rekordstart im Juni, bei dem über 3,5 Millionen Geräte in nur vier Tagen verkauft wurden, blieb die Nachfrage im November und Dezember deutlich hinter den Erwartungen zurück, wie The Game Business berichtet.
In den USA lagen die Verkäufe demnach rund 35 Prozent unter dem Niveau, das die erste Switch im gleichen Zeitraum 2017 erreichte. Die Entwicklung fällt in eine Phase, in der der gesamte US‑Konsolenmarkt laut Circana den schwächsten November seit 1995 verzeichnete.
Auch in Europa zeigt sich ein gemischtes Bild: In Großbritannien fielen die Switch‑2‑Zahlen der letzten acht Wochen des Jahres um 16 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum von 2017.
Rechnet man jedoch die Verkäufe der ersten Switch hinzu, ergibt sich für Nintendo ein Plus von sieben Prozent im Jahresendgeschäft. Insgesamt liegt die Switch 2 im UK‑Jahresvergleich sechs Prozent über dem ersten Switch‑Jahr – trotz kürzerer Verfügbarkeit.
Deutlich schwieriger verlief das Jahr in Frankreich, einem traditionell starken Nintendo‑Markt. Dort lagen die Switch‑2‑Verkäufe über 30 Prozent unter dem ersten Switch‑Jahr, wodurch Großbritannien 2025 zum stärkeren Markt wurde.
Trotz dieser Ausreißer verzeichneten alle großen europäischen Regionen ein verlangsamtes Momentum im Weihnachtsfenster.
Ein leitender Nintendo‑Mitarbeiter verweist auf ein komplexes wirtschaftliches Umfeld, höhere Preise und das Fehlen eines großen westlichen Weihnachtstitels als Gründe für die schwächeren Vergleiche. Dennoch zeigt er sich zufrieden mit dem Erreichten in einem herausfordernden Jahr.
In Japan präsentiert sich ein anderes Bild. Zwar lagen die Verkäufe im November und Dezember leicht unter dem Launchjahr der ersten Switch, doch insgesamt war 2025 ein starkes Jahr. Mit 1,32 Millionen verkauften Geräten in den letzten neun Wochen des Jahres liegt die Switch 2 nur 5,5 Prozent unter dem 2017er Wert.
Auf das Gesamtjahr gerechnet verzeichnet Japan ein Plus von elf Prozent gegenüber dem ersten Switch‑Jahr. Gründe dafür sind ein günstigeres Japan‑Modell sowie ein Line‑up, das stärker auf lokale Vorlieben abgestimmt ist. Kirby Air Riders erwies sich dabei als wichtiger Titel und verkaufte sich bereits über 420.000 Mal im Boxed‑Segment.
Die Nintendo Switch 2 bleibt damit ein globaler Erfolg, zeigt jedoch klare regionale Unterschiede – und ein besonders starkes Fundament im japanischen Markt.
Nintendo sollte noch weniger neue Spiele liefern. Wird dann bestimmt besser 😆
War aber zu erwarten, dass die Switch 2 nicht die Switch erreichen wird.
Die Switch war wie damals die Wii.
Die Wii U war dann auch schlechter was Verkaufszahlen angeht.
Möchte damit aber nicht sagen, dass die S2 ein Flop wie die Wii U wird
Hatte zwar auch nicht mit einem Flop gerechnet, aber auch nicht mit „so erfolgreichen“ Zahlen.
Die werden wohl schon genug zu Beißen kriegen.
Die Wii hat sich grob 8 bis 10x mal öfters Verkauft als die Wii U, da ehre der Vergleich DS zu 3DS passender.
Der 3ds hat sich super verkauft, aber am Ende nicht so gut eie der DS.
Bei der Switch 2 denke ich wirst ähnlich sein.
Ich bin ein relativ zufriedener Besitzer der Switch 2, die erste Switch lag wesentlich mehr herum. Doch der große Knackpunkt ist, es gibt zu wenig Switch 2 Games die einen auf die Konsole locken! Das meiste kommt noch für die erste raus und wieso sollte man dann Upgraden, dann sind die meisten Games eher Ports von anderen Plattformen, die nun auf der Switch 2 lauffähig sind. Wenn ich selbst mir diese erschienen Ports geholt habe, wie Star Wars Outlaws oder Assassin’s Creed Shadows. Kurz gesagt, es fehlen die wirklich neuen Games, die in einem das „Das muss ich haben“ auslösen, zudem gibt es starke Konkurrenz, was die portablen Konsolen anbelangt.
Ich spiele halt so Plattformer (wie Ori, Hollow Knight, Rayman ec) und Indie gerne auf der Switch (neben den Nintendo Games), macht mir viel mehr spaß, als auf einem großen Bildschirm.
Ich denke die Switch 2 wird auch erfolgreich,ein Wechsel wenn man die erste hat lohnt sich im Moment noch nicht meiner Meinung nach,ich habe eine zu Weihnachten bekommen von meiner Frau ,gekauft hätte ich sie wahrscheinlich erst in 1-2 Jahren.
Da die ganzen Switch Spiele abwärtskompatibel sind habe ich die Switch 1 letzte Woche verkauft und die Spiele behalten.
Das Upgrade ist schon deutlich spürbar finde ich, super das man alle SW1 Spiele einfach auf der SW2 spielen kann.
Und die SW1 Auswahl ist wirklich gigantisch.
Abwärtskompatibilität bot Nintendo häufig, aber ist inzwischen bei allen drei der Standard.
Denke auch dass die Switch 2 langfristig erfolgreich wird. Wir sind mit einem okayem Mario Kart und ohne einen großen Mario Titel gestartet. Kommt da erst mal ein Lineup durch ein 3D Mario, ein neues Zelda im neuen Gewand und on top nochmal ein gutes Pokemon… oder einfach mal ein Smash Brothers o.Ä.
–> Dann werden die Zahlen durch die Decke gehen
Die Zahlen stimmen nicht ganz (was die letzten 9 Wochen betreffen), man hat allein im November 1.816.000 Switch 2 Global verkauft und in der letzten Dezember Woche (52), hat man allein in Japan 200.257 Switch 2 und 32.775 Switch 1 verkauft.
Europa ist halt PS/PC, Amerika Xbox/PS/Nintendo, Japan Nintendo.
Meine staubt leider auch schon echt bisschen ein ..
Das Angebot an neuen Spielen ist auch bisschen mau
Nicht verwunderlich bei den Mondpreisen und mangelnden Spielen.
Ich denke mal zum Release haben die Hardcore fans zugeschlagen und switch 1 günstig auf willhaben oder epay verkauft.
Man sollte die switch jetzt nicht als Kinder Konsole abschreiben, aber solange die Konsole funktioniert und die Kids Mario kart drauf spielen können werden die Eltern keine neue unter den Weihnachtsbaum legen.🤷
Das Nintendo es schafft so viele Switch 2 Konsolen wie Switch 1 Konsolen zu verkaufen halte ich für unmöglich.
Also ich liebe das Teil. Donkey Kong Bananza ist mein GOTY 2025.
Es fehlen aber noch paar Exklusivtitel, man merkt aber an jeder Ecke das die Hardware nun deutlich besser ist. Der Store läuft nun sogar flüssig.🤣😅
Dieses Jahr hat Zelda sein Jubiläum, da wird viel passieren.