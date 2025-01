Nintendo Switch 2: Hersteller wegen Leaks wütend, laut Ex-Manager

Seit Monaten kursieren Leaks zur Nintendo Switch 2 Konsole im Internet herum. Die offizielle Ankündigung dürfte da für so manchen ernüchternd gewesen sein.

Durchgesickerte Eigenschaften wie die Größe der Konsole, die neuen Joy-Cons mit Mausfunktion oder das Logo haben sich bewahrheitet.

Im Hause Nintendo dürfte man ganz und gar nicht begeistert gewesen sein.

Der Ansicht sind auch Kit Ellis und Krysta Yang, zwei ehemalige PR-Manager bei Nintendo. Die beiden haben in einem YouTube-Video über die Auswirkungen der Leaks gesprochen.

„Ich bin mir zu 100 % sicher, dass sie wirklich wütend sind, und zwar in höchstem Maße. Wir scherzen über die heißen Ausrufezeichen-E-Mails. Sie sind heiß, heiß, heiß. Wie viele Ausrufezeichen können am Ende einer solchen E-Mail stehen? Sie sind sehr, sehr, sehr verärgert über diese Sache“, so Yang.