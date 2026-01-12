Nintendo Switch 2: Hinweise auf Switch‑2‑Version von Call of Duty entdeckt

In der neusten Aktualisierung des Launchers von Call of Duty haben Dataminer neue Hinweise auf eine Nintendo‑Plattform entdeckt. Innerhalb des Codes tauchen eindeutige Referenzen auf, die auf eine geplante Umsetzung für Nintendo Switch 2 hindeuten.
Die Funde sorgen für frische Dynamik rund um das Franchise und werfen ein neues Licht auf die kommenden Monate für die Plattform.
Zuvor berichtete Microsoft‑Insider Jez Corden, dass die Arbeiten am noch unbenannten Call of Duty‑Ableger für die Nintendo Switch 2 bereits in vollem Gange seien. Nach seinen Informationen soll der Titel zeitnah erscheinen und sich bereits in einer fortgeschrittenen Produktionsphase befinden.
Die Aussagen decken sich mit den jüngsten Code‑Entdeckungen, die das Projekt indirekt bestätigen.
Die Kombination aus Datamining‑Funden und Insider‑Berichten verstärkt die Erwartung, dass die Shooter-Reihe künftig auch auf der neuen Nintendo‑Hardware eine Rolle spielen wird.
Klingt spannend, da die Switch 2 ja von Haus aus eine (Zwei) Maussteuerung mit sich bringt.
Aber für mich sind solche Eho-Shooter eh nichts, Ich mag Sie einfach nicht.
Da hast du theoretisch recht. Jedoch hat nicht jeder einen Tisch vorm Fernseher stehen. Zumindest nicht auf optimaler Sitzhöhe.
Naja ob es sich auf Nintendo etablieren wird …mal schauen
Bin mal gespannt welcher Titel mich nach Metroid Beyond wieder dazu bewegt die Switch anzuschalten. Call of Duty wird es zumindest nicht sein. Das würde ich, wenn überhaupt, nur auf der Xbox spielen.
Ich Persönlich brauche kein COD auf der Switch 2.