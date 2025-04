Nintendo Switch 2: Höhere Preise für umfangreiche Spiele

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Nintendo hat bekannt gegeben, dass die Preise der Spiele für die Nintendo Switch 2 variabel sind und sich unter anderem am Umfang messen.

Höhere Preise für Spiele mit mehr Umfang, so oder so ähnlich könnte man die jüngsten Aussagen von Nintendo-Präsident Doug Bowser deuten, der in einem Interview mit der Washington Post verkündet hat, dass Switch 2-Spiele unterschiedliche Preise haben werden.

Auf die Frage, warum Mario Kart World physisch 89,99 € kostet und ein Donkey Kong Bananza 79,99 € kam die Antwort:

„Was Sie hier sehen, sind die variablen Preise. Wir schauen uns jedes Spiel genau an, den Entwicklungsaufwand, die Breite und Tiefe des Gameplays, die Haltbarkeit und die Wiederholbarkeit der Spielerlebnisse.“ „Das sind alles Faktoren, und es gibt noch viele weitere, die bei der Wahl des richtigen Preises für das Spiel eine Rolle spielen. Ich denke also, man kann mit variablen Preisen rechnen, und wir haben noch keinen Maßstab festgelegt.“

Mario Kart World für die Nintendo Switch 2 wurde so hoch im Preis angesetzt, weil es ein sehr umfangreiches Spiel sei und es so viel zu entdecken gibt, heißt es weiter.

