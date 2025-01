Nintendo Switch 2: Joy-Cons mit verstecktem neuen Feature?

Über den Nachfolger der Nintendo Switch 2 Konsole ist schon einiges bekannt, dabei hat der Hersteller sie noch gar nicht offiziell enthüllt.

Jetzt gibt es einen neuen Leak in Form von Bildern, der die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 zeigen soll.

Die Bilder stammen angeblich aus einer Fabrik in China, die die neue Konsole produziert und zeigen größere Joy-Cons mit magnetischen Verbindungen. Das deckt sich mit früheren Leaks.

Doch es wurde noch etwas Neues entdeckt. Sollten die Bilder echt sein, so haben die Joy-Cons optische Sensoren, die einer Maus auf dem PC ähneln.

Die Controller der Nintendo Switch 2 könnten somit als Maus verwendet werden, ähnliches kennt man schon von Lenovos Legion Go Handheld.

Switch 2 Joy cons leak confirmed REAL by Nintendo Warranty website

Leak seemingly confirms IR Sensor/Optical Sensor capabilities for them

Switch 2 literally having EVERY control option for gaming is an absolute GAME CHANGER 🔥#Nintendo once again setting the Standard pic.twitter.com/yg6MtsRmIT

— NintenGOD (@AesirMalos) January 5, 2025