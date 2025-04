Nintendo Switch 2: Joy-Cons ohne Hall Effekt-Sticks

Nintendo hat bestätigt, dass die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 keine Hall Effekt-Sticks besitzen. Zuvor gab es Gerüchte, dass sie dieses Feature haben könnten.

In einem Interview sprach Nate Bihldorff, Senior Vice President of Product Development and Publishing, über den Controller und gab an, dass diese neu entwickelt und sich gut anfühlen würden.

„Nun, die Joy-Con 2 Controller wurden von Grund auf neu entwickelt. Sie sind keine Hall-Effekt-Sticks, aber sie fühlen sich wirklich gut an.“ „Ich mag beide (die Joy-Cons und den Pro Controller), aber als ich den Pro Controller das erste Mal in die Hand nahm, dachte ich: ‚Das fühlt sich an wie ein GameCube-Controller.‘ Ich war ein GameCube-Typ. Irgendetwas daran fühlte sich so vertraut an, aber vor allem der Stick darauf.“ „Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, dafür zu sorgen, dass er leise ist. Ich weiß nicht, ob du wirklich versucht hast, mit dem Stick herumzuwackeln, aber er ist wirklich [leise]. Ich denke da an meine Smash Bros.-Zeiten zurück, wo man einfach darauf rumgehauen hat. [Der Switch 2 Pro Controller] ist einer der leisesten Controller, die ich je gespielt habe.“

Bleibt abzuwarten, ob die neuen Controller in der Praxis mit Stick-Drift zu kämpfen haben werden.