Nintendo Switch 2: Kein systemweites Achievement-System

Nintendo hat bestätigt, dass die kommende Switch 2-Konsole kein systemweites Achievement-System enthalten wird.

Stattdessen liegt es an den einzelnen Spielentwicklern, eigene Erfolgssysteme in ihre Titel zu integrieren. Ein Beispiel hierfür sind die Switch 2-Versionen von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“.

Diese Spiele erhalten eine Begleit-App namens Zelda Notes, die es Spielern ermöglicht, Errungenschaften wie gesammelte Waffen oder abgeschlossene Schreine zu verfolgen. Diese Erfolge werden über die App mit Freunden und anderen Spielern geteilt. ​