Nintendo Switch 2: Keine Preiserhöhung geplant

Nintendo plant keine Preiserhöhung für die Nintendo Switch 2. US-Einfuhrzölle hatten zuletzt zu Preissteigerungen bei Xbox Series X|S und PlayStation 5 geführt.
Das Unternehmen geht davon aus, das aktuelle Rentabilitätsniveau der Hardware vorerst halten zu können, solange keine signifikanten Änderungen bei externen Faktoren wie Tarifannahmen oder unerwarteten Ereignissen eintreten.
Trotz steigender Materialkosten erwartet Nintendo, dass die laufende Massenproduktion in bestimmten Bereichen Kostenvorteile bringt und die Herstellungskosten senkt.
Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa rechnet daher derzeit nicht damit, dass der jüngste Anstieg der Materialkosten die Rentabilität stark beeinträchtigt, und will weiterhin Maßnahmen ergreifen, um das bestehende Gewinnniveau zu bewahren.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe meine Switch 2 und bin vollkommen zufrieden mit dem Ding.
Die Konsole und die Spielepreise sind ohnehin schon völlig überteuert. Eine weitere Erhöhung wäre purer Wucher aus Gier und sollte dringend von den Käufern mit Nichtkauf abgestraft werden. Ich denke nicht im Traum daran mir eine veraltete Nintendo Konsole zum gleichen Preis wie meine viel leistungsfähigere Series X zu kaufen.
Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis es wieder heißt: “was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“