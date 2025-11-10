Nintendo Switch 2: Keine Preiserhöhung geplant

Trotz steigender Materialkosten und US-Einfuhrzölle rechnet Nintendo nicht mit einer Preiserhöhung für die Nintendo 2.

Nintendo plant keine Preiserhöhung für die Nintendo Switch 2. US-Einfuhrzölle hatten zuletzt zu Preissteigerungen bei Xbox Series X|S und PlayStation 5 geführt.

Das Unternehmen geht davon aus, das aktuelle Rentabilitätsniveau der Hardware vorerst halten zu können, solange keine signifikanten Änderungen bei externen Faktoren wie Tarifannahmen oder unerwarteten Ereignissen eintreten.

Trotz steigender Materialkosten erwartet Nintendo, dass die laufende Massenproduktion in bestimmten Bereichen Kostenvorteile bringt und die Herstellungskosten senkt.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa rechnet daher derzeit nicht damit, dass der jüngste Anstieg der Materialkosten die Rentabilität stark beeinträchtigt, und will weiterhin Maßnahmen ergreifen, um das bestehende Gewinnniveau zu bewahren.