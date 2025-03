Nintendo Switch 2: Konsole erscheint im Juni – Gerücht

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Laut den neuesten Gerüchten soll die neue Nintendo Switch 2 Konsole im Juni erscheinen, während Vorbestellungen am 9. April möglich sein sollen.

​Laut aktuellen Berichten plant Nintendo, die Nintendo Switch 2 im Juni 2025 auf den Markt zu bringen. Vorbestellungen könnten bereits am 9. April 2025 starten. Diese Informationen basieren auf internen Dokumenten eines großen US-Händlers, die von Insider Gaming veröffentlicht wurden. ​

Einige Quellen berichten jedoch von abweichenden Vorbestellungsdaten. So erwähnte Best Buy Kanada in einem inzwischen gelöschten Beitrag den 2. April 2025 als Starttermin für Vorbestellungen, wie wir bereits berichtet haben.

Offizielle Informationen von Nintendo stehen noch aus. Es wird erwartet, dass während eines neuen Nintendo Direct-Events am 2. April 2025 weitere Details zu Veröffentlichungsterminen, Preisen und verfügbaren Spielen bekannt gegeben werden. ​

Wer von euch wird sich eine Switch 2 kaufen?