Nintendo Switch 2: Konsole im Umlauf, doch sie ist unbrauchbar

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die neue Konsole Nintendo Switch 2 in die freie Wildbahn gelangt.

Doch, auch wer den Switch-Nachfolger schon in seinen Händen halten kann, wird mit ihr aktuell keine Freude haben.

Ein Video tauchte am Dienstag auf, in dem die Nintendo Switch 2 in den Händen eines Endkunden gezeigt wurde. Es wird vermutet, dass sie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammt.

Laut dem Uploader des Videos wird ein Update für die Konsole benötigt, um sie nutzen zu können. Nintendo bereitet vermutlich ein Day One-Systemupdate für die Konsole vor.

Ein anderer Nutzer zeigte dem X-Account von Wario64 ebenfalls Beweise dafür, im vorzeitigen Besitz der neuen Konsole zu sein.

Er berichtet ein Video gesehen zu haben, bei dem ein Switch 1-Spiel in die Switch 2 gelegt wurde und beim Start die Meldung zu lesen war, dass eine Internetverbindung benötigt wird, um das System zu aktualisieren.

Die offizielle Markteinführung der Nintendo Switch 2 Konsole ist der 5. Juni 2025.

