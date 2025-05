Nintendo Switch 2: Konsole kann bei Verstößen unbrauchbar gemacht werden

Mit einem Update, welches bereits am 7. Mai in Kraft getreten ist, überarbeitete Nintendo seine Kontovereinbarung sowie die Kontodatenschutzrichtlinie und implementierte dabei über 100 Änderungen.

Durch die verschärften Bedingungen möchte das Unternehmen unter anderem härter gegen Emulation und Piraterie vorgehen. Bei einem Verstoß hält man sich das Recht vor, die betroffene Konsole sogar permanent unbrauchbar zu machen.

In der aktualisierten Nutzervereinbarung für US-Nutzer heißt es dazu wie folgt:

„Ohne Einschränkung erklären Sie sich damit einverstanden, dass es Ihnen nicht gestattet ist, (a) Teile der Nintendo-Konto-Dienste zu veröffentlichen, zu kopieren, zu modifizieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, zu verleasen, zu vermieten, zu dekompilieren, zu zerlegen, zu vertreiben, zum Verkauf anzubieten oder davon abgeleitete Werke zu erstellen; (b) Funktionen oder Schutzmechanismen der Nintendo-Konto-Dienste zu umgehen, zu modifizieren, zu entschlüsseln, zu überwinden, zu manipulieren oder anderweitig zu umgehen, auch nicht durch die Verwendung von Hard- oder Software, die dazu führen würde, dass die Nintendo-Konto-Dienste anders als in Übereinstimmung mit der Dokumentation und dem Verwendungszweck funktionieren; (c) unerlaubte Kopien der Nintendo-Konto-Dienste zu beschaffen, zu installieren oder zu nutzen; oder (d) die Nintendo-Konto-Dienste in irgendeiner anderen Weise zu nutzen, als in Übereinstimmung mit der anwendbaren Dokumentation und dem beabsichtigten Verwendungszweck, in jedem Fall ohne die schriftliche Zustimmung oder ausdrückliche Genehmigung von Nintendo oder sofern nicht anderweitig ausdrücklich durch anwendbares Recht erlaubt. Sie erkennen an, dass Nintendo die Nintendo-Konto-Dienste und/oder das betreffende Nintendo-Gerät ganz oder teilweise dauerhaft unbrauchbar machen kann, wenn Sie die vorgenannten Beschränkungen nicht einhalten.“