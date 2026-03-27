Nintendo Switch 2: Leak enthüllt Star Fox, Zelda Remake und mehr

Neue Gerüchte rund um kommende Nintendo-Projekte sorgen aktuell für Aufsehen. Laut dem bekannten Insider NateTheHate sollen mehrere bislang unangekündigte Spiele für die nächste Konsolengeneration geplant sein.
Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Star Fox-Spiel, das angeblich bereits im Sommer 2026 erscheinen könnte. Zusätzlich wird berichtet, dass ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Entwicklung sein soll. Offizielle Bestätigungen dazu gibt es derzeit jedoch nicht.
Auch weitere Projekte werden genannt. Demnach soll ein neues 3D Mario erst im Jahr 2027 folgen, während Duskbloods als möglicher Release für Ende 2026 gehandelt wird.
Interessant ist zudem die Aussage, dass vor Juni 2026 kein neuer Nintendo Direct geplant sein soll. Damit könnten offizielle Ankündigungen zu den genannten Spielen noch einige Zeit auf sich warten lassen.
Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Eine Bestätigung durch Nintendo steht bislang aus. Ob und wann die genannten Titel tatsächlich erscheinen, bleibt daher vorerst offen.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wäre super habe ich noch nie gespielt und die zwei letzten Teile haben mir nicht gefallen.
Ocarina of time ist für viele gamer das beste videospiel aller Zeiten.
Dann hast du wirklich was verpasst.
Ich fand die Grafik einfach hässlich damals.
Ich vermute mal du meinst die vorletzten 2 Teile…also BotW und TotK…da kam noch eines raus inzwischen…
Ja genau ,welches kam da noch dazwischen?
Echoes of Wisdom ist das neueste…und auch das erste, wo man Zelda selbst spielt
Ist ein sehr gutes Spiel mMn
Das ist der Teil wo man Link retten muss oder?
Es gab auch für den Philips Cdi ein spiel wo man mit Zelda spielt.
Ich würde das spiel aber nicht weiterempfehlen 😄
Warte bis ich die mal günstig bekomme dann hole ich sie mir auch 😅
Das wäre natürlich Super. Zelda OoT war damals ein richtiger Kracher und das erste Videospiel an das ich mich erinnere, das ausverkauft gewesen ist.
würde ich echt toll finden
Für ein oot Remake würde ich mir ne Switch 2 holen 😂
Also Nintendo bleibt sich seiner Linie treu, was ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig finde. Von ihren Games interessiert mich tatsächlich keines
Ocarina of Time in modern. Wenn es so wie Metal Gear Solid 3 sein soll, nur mit hübscher Grafik aber das Gameplay 1zu1 übernommen, würde mich das nicht reizen. Eine komplette Open-World wäre was anderes.
Auf ein Ocarina of Time Remake hätte ich richtig Bock.