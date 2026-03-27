Nintendo Switch 2: Leak enthüllt Star Fox, Zelda Remake und mehr

Nintendo Leak nennt Star Fox, ein Zelda Ocarina of Time Remake und weitere Spiele für die Switch 2.

Neue Gerüchte rund um kommende Nintendo-Projekte sorgen aktuell für Aufsehen. Laut dem bekannten Insider NateTheHate sollen mehrere bislang unangekündigte Spiele für die nächste Konsolengeneration geplant sein.

Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Star Fox-Spiel, das angeblich bereits im Sommer 2026 erscheinen könnte. Zusätzlich wird berichtet, dass ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Entwicklung sein soll. Offizielle Bestätigungen dazu gibt es derzeit jedoch nicht.

Auch weitere Projekte werden genannt. Demnach soll ein neues 3D Mario erst im Jahr 2027 folgen, während Duskbloods als möglicher Release für Ende 2026 gehandelt wird.

Interessant ist zudem die Aussage, dass vor Juni 2026 kein neuer Nintendo Direct geplant sein soll. Damit könnten offizielle Ankündigungen zu den genannten Spielen noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Eine Bestätigung durch Nintendo steht bislang aus. Ob und wann die genannten Titel tatsächlich erscheinen, bleibt daher vorerst offen.