Nintendo Switch 2: Leak enthüllt Star Fox, Zelda Remake und mehr

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Nintendo Leak nennt Star Fox, ein Zelda Ocarina of Time Remake und weitere Spiele für die Switch 2.

Neue Gerüchte rund um kommende Nintendo-Projekte sorgen aktuell für Aufsehen. Laut dem bekannten Insider NateTheHate sollen mehrere bislang unangekündigte Spiele für die nächste Konsolengeneration geplant sein.

Im Mittelpunkt steht dabei ein neues Star Fox-Spiel, das angeblich bereits im Sommer 2026 erscheinen könnte. Zusätzlich wird berichtet, dass ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Entwicklung sein soll. Offizielle Bestätigungen dazu gibt es derzeit jedoch nicht.

Auch weitere Projekte werden genannt. Demnach soll ein neues 3D Mario erst im Jahr 2027 folgen, während Duskbloods als möglicher Release für Ende 2026 gehandelt wird.

Interessant ist zudem die Aussage, dass vor Juni 2026 kein neuer Nintendo Direct geplant sein soll. Damit könnten offizielle Ankündigungen zu den genannten Spielen noch einige Zeit auf sich warten lassen.

Wie bei allen Gerüchten gilt auch hier: Eine Bestätigung durch Nintendo steht bislang aus. Ob und wann die genannten Titel tatsächlich erscheinen, bleibt daher vorerst offen.

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37 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 883575 XP Xboxdynasty All Star Platin | 27.03.2026 - 20:01 Uhr

    Ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wäre super habe ich noch nie gespielt und die zwei letzten Teile haben mir nicht gefallen.

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  2. Ralle89 110625 XP Scorpio King Rang 1 | 27.03.2026 - 20:15 Uhr

    Warte bis ich die mal günstig bekomme dann hole ich sie mir auch 😅

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  3. Devilsgift 132075 XP Elite-at-Arms Bronze | 27.03.2026 - 20:18 Uhr

    Das wäre natürlich Super. Zelda OoT war damals ein richtiger Kracher und das erste Videospiel an das ich mich erinnere, das ausverkauft gewesen ist.

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  5. Colton 147435 XP Master-at-Arms Gold | 27.03.2026 - 22:10 Uhr

    Für ein oot Remake würde ich mir ne Switch 2 holen 😂

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  6. DrFreaK666 239185 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.03.2026 - 00:08 Uhr

    Also Nintendo bleibt sich seiner Linie treu, was ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig finde. Von ihren Games interessiert mich tatsächlich keines

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  7. kleineAmeise 146550 XP Master-at-Arms Gold | 28.03.2026 - 01:39 Uhr

    Ocarina of Time in modern. Wenn es so wie Metal Gear Solid 3 sein soll, nur mit hübscher Grafik aber das Gameplay 1zu1 übernommen, würde mich das nicht reizen. Eine komplette Open-World wäre was anderes.

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