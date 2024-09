Nintendo Switch 2: Leak mit wilden Spezifikationen zur Hardware

Die Leaks zur Nintendo Switch 2 überschlagen sich gerade. Demnach wurden jetzt auch die Spezifikationen und der Lieferumfang der Nintendo Switch 2 geleakt.

Die kompletten unbestätigten Nintendo Switch 2 Spezifikationen könnt ihr euch hier anschauen:

Shipping List Details Summary

HGU1100: Game console itself.

HGU1110: Left Joy-Con controller.

HGU1120: Right Joy-Con controller.

HGU1130: Dock.

Detailed Configuration List

SoCl (CPU + GPU) model: GMLX30-R-A1.

Memory model: MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s)

Flash memory model: THGJFGT1E45BAILHW0 (256GB, UFS 3.1, manufactured by Kaixia, 2100 MB/s).

Audio chip model: Ruiwu ALC5658-CG.

NFC reader model: NXP IPN7160B1HN

Built-in microphone model: CMB-MIC-X7.

Dual cooling fans, model BSM0405HPJH9 and BSM0505HPJQC (copper gaming heat sink).

Video signal conversion (DisplayPort to HDMI) must be chip model; Ruixian RTD2175N must be chip (support HDMI 2.1).

Network chip model: Ruiming RTL8153B-VB-CG and Gigabit Ethernet chip (the base has a network cable interface).

Microcontroller chip model: STMicroelectronics JSTM32G0OB0OCET6.

Video game console protective case model: HGU1100 (size: 206 x 115 x 14mm, made of plastic).

Speakers: MUSE BOX-L and MUSE BOX-R (two-channel stereo).