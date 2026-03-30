Nintendo Switch 2: Limited Edition zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake – Insider

27 Autor: , in News / Nintendo Switch 2
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Image: The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Ein Leak deutet darauf hin, dass das Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time mit hohem Budget entwickelt wird und von einer speziellen Switch 2 Konsole begleitet werden könnte.

Neue Hinweise zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake deuten auf eine umfangreiche Produktion und zusätzliche Hardware-Pläne hin. Laut Aussagen von Shpeshal Nick soll das Projekt mit einem vergleichsweise großen Budget umgesetzt werden.

Neben der Entwicklung des Spiels wird demnach auch an einer speziellen Konsole gearbeitet. Konkret ist von einer Zelda-themed Limited Edition der Nintendo Switch 2 die Rede, die im Zusammenhang mit dem Release des Remakes erscheinen könnte. Eine offizielle Bestätigung für diese Hardware liegt bislang nicht vor.

Unklar bleibt zudem, ob das Spiel direkt mit der Konsole gebündelt angeboten wird oder separat erscheint. Entsprechende Details wurden in den bisherigen Informationen nicht genannt.

Die Kombination aus einer großen Produktion und begleitender Sonderedition würde auf eine größere Veröffentlichung hindeuten, die über ein klassisches Remake hinausgeht. Nintendo selbst hat sich zu den genannten Punkten, Leaks und Gerüchten bislang nicht geäußert.

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27 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. RumRoGERs 135125 XP Elite-at-Arms Silber | 30.03.2026 - 17:51 Uhr

    Hoffentlich ist was dran.
    Ein Remaster/Remake bräuchte ich zwar nicht aber OoT & Majora’s Mask gehören zu meinen Lieblingsspielen.

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  7. Ralle89 112145 XP Scorpio King Rang 1 | 30.03.2026 - 19:30 Uhr

    Switch 2 😱 jetzt wird es gemein 😂 naja läuft nicht weg

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