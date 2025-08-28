Nintendo Switch 2: Marke von zwei Millionen in den USA geknackt

In den USA verkaufte sich die Nintendo Switch 2 mehr als zwei Millionen Mal.

In den USA hat die Nintendo Switch 2 die Marke von zwei Millionen verkauften Konsolen geknackt. Laut Maz Piscatella von Circana liegen die Verkaufszahlen somit in dieser Region bei über 75 % gegenüber dem Vorgänger.

Damit liegt es derzeit 75 % über dem Verkaufstempo der ursprünglichen Nintendo Switch.

Im aktuellen Jahresverlauf sowie im Juli führte Nintendo mit seiner Switch 2 die Verkäufe bei Hardware sowohl in Stückzahlen als auch bei Dollarverkäufen an.

Bei der PlayStation 5 ging der Verkauf von Hardware im Juli gegenüber dem Vorjahr um 47 % zurück, bei Xbox Series X|S waren es 69 % und bei der Nintendo Switch 1 52 %.

Zuletzt erreicht die Nintendo Switch 2 sieben Wochen nach ihrer Einführung sechs Millionen verkaufte Konsolen weltweit.

  2. Katanameister 187000 XP Battle Rifle Master | 28.08.2025 - 13:48 Uhr

    Das zeigt mal wieder, dass Hardwareverkäufe kein Indikator darstellen, wie gut Konsolen und das dazugehörige Preis-Leistungsverhältnis sind .

    0
  5. Phonic 277145 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.08.2025 - 14:11 Uhr

    Ich passen aktuell noch, eventuell wenn das mittlerweile unmögliche Eintritt und die Konsole günstiger wird

    0
  6. Zockejedekonsole 50495 XP Nachwuchsadmin 5+ | 28.08.2025 - 14:14 Uhr

    Bei den Spielepreisen ist Nintendo bereits nach unten gegangen. Nix mit 80,- Euro. Für Bananza werden 69 UVP fällig und gab es schon für 56,- Euro im Angebot.

    Nur mal so zur Info.

    2
    • LargeHenry 4980 XP Beginner Level 2 | 28.08.2025 - 14:21 Uhr
      Antwort auf Zockejedekonsole

      Gut so, ich habe mir Donkey Kong auch erst gekauft, als es ein bisschen über 60 € gekostet hat. Mario Kart ist auch echt schnell im Preis gefallen, zumindest klappt die Preiserhöhung bei denn Spielen nicht so wie Nintendo es sich vorgestellt hat. 😄
      Die Konsole läuft ja ganz gut bisher und muss ehrlich sagen mir gefällt sie auch echt gut.

      2
  8. Patricius 25945 XP Nasenbohrer Level 3 | 28.08.2025 - 14:31 Uhr

    Na wie zu erwarten. Es wird doch eh gekauft, egal wie sehr alle vorher jammern. Da wird dir Mario im Bundle angeboten und das Gefühl gespart zu haben und schon ist es verkauft. Hat doch alles funktioniert.
    80€ niemals! Ich kauf das im Bundle und Zack hab ich 50€ gespart! Ha!

    Nö, du hast trotzdem über 500€ ausgegeben. Genau das was sie wollten.

    0

