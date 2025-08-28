Nintendo Switch 2: Marke von zwei Millionen in den USA geknackt

In den USA verkaufte sich die Nintendo Switch 2 mehr als zwei Millionen Mal.

In den USA hat die Nintendo Switch 2 die Marke von zwei Millionen verkauften Konsolen geknackt. Laut Maz Piscatella von Circana liegen die Verkaufszahlen somit in dieser Region bei über 75 % gegenüber dem Vorgänger.

Damit liegt es derzeit 75 % über dem Verkaufstempo der ursprünglichen Nintendo Switch.

Im aktuellen Jahresverlauf sowie im Juli führte Nintendo mit seiner Switch 2 die Verkäufe bei Hardware sowohl in Stückzahlen als auch bei Dollarverkäufen an.

Bei der PlayStation 5 ging der Verkauf von Hardware im Juli gegenüber dem Vorjahr um 47 % zurück, bei Xbox Series X|S waren es 69 % und bei der Nintendo Switch 1 52 %.

Zuletzt erreicht die Nintendo Switch 2 sieben Wochen nach ihrer Einführung sechs Millionen verkaufte Konsolen weltweit.