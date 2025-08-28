Nintendo Switch 2: Marke von zwei Millionen in den USA geknackt

In den USA hat die Nintendo Switch 2 die Marke von zwei Millionen verkauften Konsolen geknackt. Laut Maz Piscatella von Circana liegen die Verkaufszahlen somit in dieser Region bei über 75 % gegenüber dem Vorgänger.
Damit liegt es derzeit 75 % über dem Verkaufstempo der ursprünglichen Nintendo Switch.
Im aktuellen Jahresverlauf sowie im Juli führte Nintendo mit seiner Switch 2 die Verkäufe bei Hardware sowohl in Stückzahlen als auch bei Dollarverkäufen an.
Bei der PlayStation 5 ging der Verkauf von Hardware im Juli gegenüber dem Vorjahr um 47 % zurück, bei Xbox Series X|S waren es 69 % und bei der Nintendo Switch 1 52 %.
Zuletzt erreicht die Nintendo Switch 2 sieben Wochen nach ihrer Einführung sechs Millionen verkaufte Konsolen weltweit.
13 Kommentare
Die geben ja richtig Gas.
Das zeigt mal wieder, dass Hardwareverkäufe kein Indikator darstellen, wie gut Konsolen und das dazugehörige Preis-Leistungsverhältnis sind .
Doch genau das und die dazugehörige Software.
Glückwunsch Nintendo
Wow
Ich passen aktuell noch, eventuell wenn das mittlerweile unmögliche Eintritt und die Konsole günstiger wird
Bei den Spielepreisen ist Nintendo bereits nach unten gegangen. Nix mit 80,- Euro. Für Bananza werden 69 UVP fällig und gab es schon für 56,- Euro im Angebot.
Nur mal so zur Info.
Gut so, ich habe mir Donkey Kong auch erst gekauft, als es ein bisschen über 60 € gekostet hat. Mario Kart ist auch echt schnell im Preis gefallen, zumindest klappt die Preiserhöhung bei denn Spielen nicht so wie Nintendo es sich vorgestellt hat. 😄
Die Konsole läuft ja ganz gut bisher und muss ehrlich sagen mir gefällt sie auch echt gut.
Wow läuft bei Nintendo.
Na wie zu erwarten. Es wird doch eh gekauft, egal wie sehr alle vorher jammern. Da wird dir Mario im Bundle angeboten und das Gefühl gespart zu haben und schon ist es verkauft. Hat doch alles funktioniert.
80€ niemals! Ich kauf das im Bundle und Zack hab ich 50€ gespart! Ha!
Nö, du hast trotzdem über 500€ ausgegeben. Genau das was sie wollten.
Und es machen sehr viele mit, ich schreibe lieber nicht was ich gerade denke…
Der Hype um dieses Gerät ist mir echt ein Rätsel.
Ich frage mich ob Dummheit Grenzen kennt…