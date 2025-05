Nintendo Switch 2: Möglicherweise keine Hardware-Tests zum Launch

Eine Kaufentscheidung zur Markteinführung der Nintendo Switch 2 können Spieler womöglich nicht treffen, wenn die neue Konsole am 5. Juni erscheint.

Laut einem Bericht von The Game Business soll es keine Testberichte für die Hardware geben. Redakteuren mehrere Publikationen sei gesagt worden, dass es zum Launch einen großes Day One Firmware-Update geben wird. Testgeräte werde man daher erst kurz vor dem Release versenden.

Manche Redakteure sind deswegen frustriert. Denn die Markteinführung der Nintendo Switch 2 fällt mit dem Beginn des Summer Game Fest einher. Das sorgt für zusätzlichen Druck. Auch könnten manche im Vorteil sein, wenn sie das Glück haben durch einige Einzelhändler die Konsole vorzeitig in die Finger zu bekommen.

Ein Redakteur sagte: „Jeder, der eine Konsole frühzeitig bei einem zwielichtigen Händler ergattern kann, wird einen Vorsprung in Bezug auf die Reichweite haben. Ich weiß, dass die Konsole zum Start ausverkauft sein wird, aber was ist mit all den anderen Spielen?“