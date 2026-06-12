Nintendo Switch 2: Neue Kaufbeschränkungen gegen Scalper eingeführt

Nintendo reagiert auf Scalper-Probleme und führt strengere Kaufvoraussetzungen für die Switch 2 in Japan ein.

Um den Weiterverkauf durch Scalper einzudämmen, hat Nintendo neue Kaufbeschränkungen für die mehrsprachige Version der Nintendo Switch 2 in Japan eingeführt. Das Unternehmen reagiert damit auf eine gestiegene Nachfrage aus dem Ausland, die unter anderem durch den schwachen Yen begünstigt wurde.

Wie Nintendo über soziale Medien mitteilte, werden die Verkäufe der Multi-Language-Version vorübergehend angepasst und an neue Voraussetzungen geknüpft. Künftig darf pro Nintendo-Account nur noch eine Konsole erworben werden.

Darüber hinaus müssen Käufer nachweisen, dass sie bis Ende Mai 2026 mindestens 50 Spielstunden auf einer Nintendo Switch gesammelt haben. Mit dieser Maßnahme möchte Nintendo sicherstellen, dass die verfügbaren Geräte bevorzugt bei aktiven Spielern landen.

Das Vorgehen erinnert an die Markteinführung der Switch 2 im vergangenen Jahr. Damals mussten Käufer in mehreren Regionen, darunter die USA, Kanada und Großbritannien, mindestens zwei Jahre Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie ebenfalls 50 Spielstunden vorweisen, um für bestimmte Kaufprogramme zugelassen zu werden.

Die neuen Einschränkungen erfolgen vor dem Hintergrund geplanter Preisanpassungen in verschiedenen Märkten. Nintendo hatte zuletzt Preissteigerungen für Hardware angekündigt und diese mit gestiegenen Kosten für Speicherbausteine und andere Komponenten sowie Wechselkursentwicklungen und höheren Energiepreisen begründet.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erklärte, dass die Profitabilität der Hardware unter den bisherigen Preisstrukturen erheblich gelitten hätte. Gleichzeitig betonte er, dass sich Nintendo auf unterschiedliche Marktbedingungen vorbereite und flexibel auf weitere Entwicklungen reagieren werde.

Ob ähnliche Kaufbeschränkungen künftig auch in anderen Regionen eingeführt werden, hat Nintendo bislang nicht angekündigt.