Nintendo Switch 2: Neue Kaufbeschränkungen gegen Scalper eingeführt

Um den Weiterverkauf durch Scalper einzudämmen, hat Nintendo neue Kaufbeschränkungen für die mehrsprachige Version der Nintendo Switch 2 in Japan eingeführt. Das Unternehmen reagiert damit auf eine gestiegene Nachfrage aus dem Ausland, die unter anderem durch den schwachen Yen begünstigt wurde.
Wie Nintendo über soziale Medien mitteilte, werden die Verkäufe der Multi-Language-Version vorübergehend angepasst und an neue Voraussetzungen geknüpft. Künftig darf pro Nintendo-Account nur noch eine Konsole erworben werden.
Darüber hinaus müssen Käufer nachweisen, dass sie bis Ende Mai 2026 mindestens 50 Spielstunden auf einer Nintendo Switch gesammelt haben. Mit dieser Maßnahme möchte Nintendo sicherstellen, dass die verfügbaren Geräte bevorzugt bei aktiven Spielern landen.
Das Vorgehen erinnert an die Markteinführung der Switch 2 im vergangenen Jahr. Damals mussten Käufer in mehreren Regionen, darunter die USA, Kanada und Großbritannien, mindestens zwei Jahre Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft sowie ebenfalls 50 Spielstunden vorweisen, um für bestimmte Kaufprogramme zugelassen zu werden.
Die neuen Einschränkungen erfolgen vor dem Hintergrund geplanter Preisanpassungen in verschiedenen Märkten. Nintendo hatte zuletzt Preissteigerungen für Hardware angekündigt und diese mit gestiegenen Kosten für Speicherbausteine und andere Komponenten sowie Wechselkursentwicklungen und höheren Energiepreisen begründet.
Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa erklärte, dass die Profitabilität der Hardware unter den bisherigen Preisstrukturen erheblich gelitten hätte. Gleichzeitig betonte er, dass sich Nintendo auf unterschiedliche Marktbedingungen vorbereite und flexibel auf weitere Entwicklungen reagieren werde.
Ob ähnliche Kaufbeschränkungen künftig auch in anderen Regionen eingeführt werden, hat Nintendo bislang nicht angekündigt.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das finde ich sehr gut 😌
Ich möchte gerne 10 Helix XBoxen bitte
Das ist totaler Schwachsinn.
Und das gut zu finden genauso.
Das sie was gegen scalper unternehmen wollen ok.
Aber nicht so.
Du hattest nie ne switch? Tja, dann bekommst auch keine, weil du hast ja keine 50 spielstunden und keinen Account. Was soll ich mit nem Account wenn ich meine Nintendo ko Sole hatte und wie soll ich das 50 Stunden sammeln?
Einfach nur selten dämlich.
Sollen die die Bestellungen einfach nur mit identitötsnaxhweis zulassen und dann eben auf 1 limitierten.
Aber nicht wer jahrelang dabei ist bekommt was und wer nicht nicht.
Sowas könnte man bringen wenn man was neues herausbringt und dann erstmal die aktive Spielerschaft bevorzugt, aber auch nur dann.
Aber irgendwie muss was gegen die gemacht werden 😉
Nimm lieber 20 PS6 Konsolen. 🤑
Ja und verkaufen sie für das doppelte
Drastische Maßnahmen.
Liest sich komisch mit den Spielstunden usw., mal abwarten wie Nintendo mit den Preisen weiter verfährt.
Ich finde das okay und würde mir sowas bei der angekündigten Jubiläumsedition der Series X wünschen…das wird sicher auch fast unmöglich da dran zu kommen…
Ja das glaube ich auch. Davon würde ich auch gerne eine haben. Auch wenn es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Aber sie sieht einfach so gut aus
Für Special Editions ist das auch absolut fair.
Würde glatt meine rechte Hand dafür ins Feuer legen, dass die EU dort reingrätschen würde.
Freier Markt und so.
Ich bin auch der Meinung das treue zu erst belohnt werden soll.
WAs ich z.B. sehr gut fand ist der Weg von Steam den die dann jetzt bei den Controllern eingefügt haben:
Man braucht ein Account der nicht negativ aufgefallen ist und man muss gewissen Käufe getätigt haben.
Und natürlich nur einen Pro Account.
Damit haben Scalper keine Chance mehr.
Ich gehe auch davon aus das der lokale Markt zukünftig anfangs ausgeschlossen wird.
Grund neben dem Scalper problem: Die Kosten müssen gesenkt werden.
Sollte generell für alles limitiert werden auf höchstens 3 Einheiten im Gamingbereich
Spielstunden abzufragen ist schon wild, vor allem hat ja nicht jeder Käufer vorher eine Switch gehabt.
Die härteste Ansage gegen Scalper war die Preiserhöhung.
Wo keine Nachfrage, da kein Scalper.
Microsoft sollte vielleicht auch einmal etwas gegen Scalper unternehmen. Die Collector’s Edition von Gears of War: E-Day war bereits wenige Minuten nach dem Verkaufsstart ausverkauft. Die Halo Collector’s Edition war ebenfalls innerhalb kürzester Zeit vergriffen.
Besonders ärgerlich ist, dass es im Shop teilweise nicht einmal möglich war, die Editionen erfolgreich in den Warenkorb zu legen oder den Bestellvorgang abzuschließen, weil die Seite völlig überlastet war. Viele echte Fans hatten dadurch praktisch keine Chance auf eine Bestellung. Kurz darauf wurden die Sammlereditionen bereits auf eBay zum doppelten oder sogar dreifachen Preis angeboten.
Vielleicht sollte Microsoft darüber nachdenken, solche Sammlereditionen ausschließlich über verifizierte Microsoft-Konten anzubieten und die Bestellmenge auf ein Exemplar pro Spieler zu begrenzen. Denkbar wäre auch, bestehende Halo- oder Gears-of-War-Spieler zu bevorzugen, die die Spiele bereits in ihrer Bibliothek besitzen oder durch ihren Gamerscore nachweisen können, dass sie die Reihen tatsächlich spielen. So würden die Collector’s Editions eher bei echten Fans landen als bei Scalpern.